Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası Alanya'da yapılacak

Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası 7-8 Nisan tarihleri arasında Alanya Atatürk Spor Salonu\'nda düzenlenecek.

Türkiye\'nin dört bir yanından Alanya\'da mindere çıkacak olan güreşçiler kilolarında şampiyon olmak için mücadele edecekler.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, son iki hafta içerisinde hem büyükler hem de yıldızlarda büyük başarıların altına imza attıklarını belirterek, \"Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvası, Avrupa şampiyonası öncesinde bizler için çok önemli bir sınavdı. Oradan 18 madalya ile dönerek büyük bir başarının altına imza attık. Geçtiğimiz hafta ise göreve geldiğimiz günden bugüne çok önem verdiğimiz yıldızlarımız Zafer turnuvasında 52 madalya aldı. Bu da ne kadar sistemli çalıştığımızı ortaya koyuyor. Amacımız; 2020 ve daha sonraki olimpiyatlarda yine Türkiye\'nin en başarılı federasyonu olmak. Şimdide Alanya\'da U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası var. Artık kadın güreşinde dünyada da ses getiren sporcularımız var. Alanya\'da bu sporcularımız mindere çıkacak. Tüm güreşseverleri Alanya Atatürk Spor Salonu\'ndaki bu şampiyonaya davet ediyorum\" dedi.

Federasyon ayrıca, güreşseveler birbirinden çekişmeli maçları ücretsiz olarak izleyebileceklerini duyurdu.

İSTANBUL / DHA