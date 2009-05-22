Türkiye-Türkmenistan HEK protokolü imzalandı

Türkiye-Türkmenistan Hükümetlerarası Ekonomik Komisyonu'nun (HEK) ikinci dönem toplantısının sonuç protokolü, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkmenistan adına da Devlet Başkan Yardımcısı Hocamuhammet Muhammedov tarafından Aşkabad'da imzalandı.



Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Muhammedov, HEK ikinci dönem toplantısının başarıyla tamamlandığını belirterek, söz konusu toplantının sonuçlarının iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileride yeni imkanları doğuracağına inandığını söyledi. Muhammedov, "Toplantıda ele alınan konuların kısa zamanda hayata geçirileceğini ümit ediyorum" diye konuştu.



Enerji Bakanı Taner Yıldız ise söz konusu protokolün iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu ticari ve ekonomik işbirliği içersinde enerji, tarım, bilim-teknik, eğitim, sağlık, kültür-turizm, spor, müteahhitlik, müşavirlik ve taşımacılık gibi pek çok sektörü kapsamaktadır. Bundan sonra bu toplantıların daha somut çözüm önerileri ile olgunlaşacağına inancım tamdır" dedi.



Bakan Yıldız temasları çerçevesinde doğal gaz ve petrolden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Taçberdi Tagiyev ile bir araya geldi.



Daha sonra beraberindeki heyet ile bir Türk iş adamı tarafından kurulan büro mobilyaları mağazasının açılışına katılan Yıldız, Türkmenbaşı Tekstil Kompleksini ziyaret edecek ve Türk Kültür Merkezinde açılan "Türkmen Ressamların Fırçasından Kapadokya" resim sergisinin açılışını yapacak.

