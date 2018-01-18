Türkiye, Türk Akımı'nı karşılamak için inşaata başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak (DHA) – Türkiye’nin Karadeniz kıyısında bulunan Kıyıköy kasabasında Türk Akımı boru hattının alım terminalinin inşaatının başladığı belirtildi.
Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan South Stream Transport basın servisinden yapılan açıklamada, ”Türk Akımı projesi çerçevesinde 17 Ocak tarihinde Türkiye’de bulunan Kıyıköy yerleşim merkezinde alım terminalinin inşaatına başlandı” denildi.
Gazprom’a bağlı olan Türk Akımı boru hattının Karadeniz’den döşenmesinden sorumlu South Stream Transport, 7 Mayıs 2017 tarihinde Türk Akımı\'nın deniz kısmı çalışmalarına başlamıştı.