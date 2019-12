-TÜRKİYE TURİZMDE ÖN PLANA ÇIKACAK ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Tunus'ta başlayarak Mısır, Yemen gibi ülkelere de yayılan olaylar, turizmi bu ülkelerde olumsuz etkiledi. Türkiye ve pek çok ülkeden bu bölgeye yapılan turlar, bölgedeki olaylar nedeniyle iptal edilirken, turizmciler Türkiye'nin turizm açısından avantaj sağlayabileceği görüşünde. Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, söz konusu ülkelerde yaşanan kargaşa nedeniyle Türkiye ve diğer ülkelerden bölgeye yapılan turların iptal edildiğini ve bunun normal olduğunu söyledi. Turizmin eğlence, dinlenme, kültür alışverişini kapsayan bir olgu olduğunu ifade eden Bayındır, ''Turizmin böyle sertliklere, kavgalara tahammülü yoktur. Tunus ve Mısır'ın bu olaylardan büyük kaybı olacak. Ama insanlar tatillerinden vazgeçmezler başka yerlerde tatillerini yaparlar. Burada da Kıbrıs ve Türkiye'nin büyük şansı görülüyor. Aynı destinasyonda ve aynı iklim kuşağında yer alıyorlar. Türkiye fiyat konusunda da son derece uygun. Önümüzde Paskalya tatili var. Bu bayramlarda da oraya gidenler Türkiye'ye akacaklar. Türkiye'de büyük bir canlılık yaşanacak. Yaz aylarında da daha büyük canlılık olacağını düşünüyorum'' dedi. Jolly Tur Acentalar Departman Müdürü Murat Kuduzcu da, her yıl çok sayıda Türk turistin yarı tatil döneminde çocuklarıyla birlikte bu dönemi Mısır'da geçirmeyi tercih ettiğini söyledi. Tur şirketlerinin özellikle sömestr tatilinde Mısır, Tunus, Cezayir gibi Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere turlar düzenlediklerine işaret eden Kuduzcu, bölgede yaşanan olaylar nedeniyle özellikle Mısır turlarını iptal ettiklerini belirterek, ''Mısır'a genellikle sömestr tatilinde yoğun ilgi oluyordu. Sömestr tatili süresince bölgeye 5 turumuz vardı, şu anda bunların hepsi iptal edilmiş durumda'' dedi. Kuduzcu, Mısır turlarına katılmak için rezervasyon yapan kişileri, vize probleminin olmadığı ülkelere kaydırdıklarını dile getirerek, ''İstikrar sağlanana kadar bölgeye tur düzenlemeyi düşünmüyoruz. Olayların yaşandığı ülkeler Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler. Buralardaki olaylar turistlerin Türkiye'ye kaymasını sağlayabilir. Tur operatörleri, özellikle Akdeniz ve Ege'deki işletmelerle ek sözleşmeler yapıyorlar. Yaz aylarında otellerde yer bulunamayabilir. Bu da erken rezervasyonun önemini ortaya çıkarıyor'' diye konuştu. Anı Tur Yurtdışı Demartman Müdürü Ramela Avetyan da, sömestr tatili döneminde Türkiye'deki pek çok tur şirketi gibi kendilerinin de Mısır'a turlarının bulunduğunu, yaşanan olaylar nedeniyle bu turları iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Sömestrde Mısır'da Nil Nehri, Kahire ve Kızıldeniz kıyısındaki Şarm-el Şeyh gibi bölgelere ayrı ayrı turlar yaptıklarını bu turları son güne kadar iptal etmediklerini dile getiren Avetyan, şu bilgileri verdi: ''Ancak 28'inde turlarımızı mecburen iptal etmek zorunda kaldık. Amacımız insanlarımızın seyahat özgürlüklerini kısıtlamak değil. Onların can güvenlikleri için bu önlemi almak zorunda kaldık. Birkaç şirket de böyle yapmak zorunda kaldı. Mısır'a sömestr dönemi için 8 turumuz vardı. Hepsini iptal ettik. Tunus'a zaten yılbaşından beri hiç tur koymuyoruz. Kestik turlarımızı. İleride ortam düzeldiğinde turlarımıza devam edeceğiz. 6 ay kadar bu bölgeleri hiç düşünemeyeceğiz.'' Etstur Yurtdışı Turlar Müdürü Fatma Nilüfer Müstecaplıoğlu ise bölgede yaşanan olayların turizmi olumsuz etkilediğini ifade ederek, ''Yaşanan olaylar sonucunda Mısır ve Tunus turlarını iptal ettik. Lübnan turları şu anda devam ediyor. Önümüzdeki dönem için turlarımızı önceden planlamıştık ve havayoluyla gereken ön anlaşmaları yapmıştık. Şu anda beklemedeyiz. Özellikle Mısır ve Tunus'daki gelişmeleri takip ediyoruz. Seyahat edilebilecek duruma gelirse anlaşmalarımızı devam ettireceğiz'' dedi. -MART, NİSAN, MAYIS AYLARINDA KAPASİTE ARTIŞI OLACAK Bünyesinde Odeon Tur ve Coral Travel gibi iki büyük tur operatörünü barındıran OTI Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş ise Mısır'daki olaylar nedeniyle Avrupa'daki ülkelerle Rusya, Polonya ve Ukrayna'da da Mısır'a operasyonların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. ''Mısır'a, Rusya, Polonya ve Ukrayna'dan operasyonlar durduruldu, yolcuları toplama sürecine girdik'' diyen Bektaş, Mısır'da bulunan 8 bin civarında yolcunun aşamalı olarak geri çekilmesi işlemlerini başlattıklarını söyledi. Öncelikle satışları durdurduklarına dikkati çeken Bektaş, yolcuların geri çekilmesini de onların tercihlerine bıraktıklarını, çoğunluğun tatilini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek istediğini ifade etti. Bektaş, Mısır'da olayların devam etmesi halinde Mart, Nisan ve Mayıs ayları için Türkiye'ye yönelik iyi bir kapasite artışı olacağına inandığını belirterek, ''Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerin bir kısmı Mısır'a gitmişti. Olaylar devam ederse Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Mısır'a gidecek 120 bin civarındaki Rus turist Türkiye'ye gelecek. Bu Türkiye için ek bir artış olacaktır'' diye konuştu. Ayhan Bektaş, Alman pazarında erken rezervasyonun çok iyi gittiğini, iç pazarda da erken rezervasyonların başladığını hatırlatarak, bu yıl iç pazar akışının da yoğun olacağını öngördüklerini, diğer pazarların da yoğun geçeceğinin görüldüğünü belirtti. ''Türkiye'nin bu yıl çok iyi bir yıl geçireceği görülmektedir'' diyen Bektaş, şu bilgileri verdi: ''Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da erken rezervasyon satışları çok iyi gidiyor, Rusya'da ise sorun yok. İç pazarda yoğunluk seçim nedeniyle Haziran yerine Temmuz ve Ağustos aylarına kayacaktır. Rusya ve Ukrayna turizm fuarlarında strateji değişikliğine gitmeyeceğiz. Tüm çalışmalarımız aynen devam ediyor. Şu anda planlamalarımızda sadece Mısır'da değişiklik olabilir ancak Mısır 2011 yılını kaybetti demek için çok erken. Haksızlık yapmamak gerek. Bu şekilde devam ederse Mart, Nisan ve Mayıs ayları için her har halükarda Türkiye bir avantaj yakalayacaktır.''