Türkiye, turist sayan tek ülke

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - MEETİNG Point Türkiye CEO\'su Kamil Özil, dünyada turist sayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, \"Türkiye\'ye 30 milyon turist geliyor. Bunun 10 milyondan fazlası, günübirlik giriş- çıkış yapanlardır. Bu kitlenin turizm anlamında Türkiye\'ye herhangi bir katkısı yok. Bizi ilgilendiren kesim, otellerde geceleme yapanlar\" dedi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu tarafından düzenlenen \'Turizmci Buluşmaları\'nın konuğu, Meeting Point Türkiye CEO\'su Kamil Özil oldu. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz\'un moderatörlüğünde turizmcilerle buluşan Kamil Özil, son 2 yılda yaşanan krizlere rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini, büyüme trendlerine devam ettiklerini söyledi.

Özil, Almanya\'nın, dünya turizmi ile Türkiye\'deki yeri ve önemi hakkında sunum yaptı. Almanya pazarının, dünya turizminde çok önemli potansiyeli olduğunu vurgulayan Özil, Alman nüfusunun büyük çoğunluğunun yılda 1 ya da 3 kez seyahat ettiğini kaydetti.

Almanya sayesinde Türk turizminin gelişip, belli standarda ulaştığını dile getiren Özil, \"Almanya, tüm dünyadaki tatil destinasyonlarının beslenme kaynağıdır. Bu standart Türkiye\'nin turizm sektöründe ilerlemesine büyük katkı sağladı\" dedi.

Rus tatilcilerin Türkiye\'ye gelmesiyle farklı blok oluştuğunu ve farklı standart geliştiğini anlatan Özil, \"Örneğin Kemer, Rus bölgesi; Side ise Almanların bölgesi haline geldi. Lara ve Belek ise karışık durumda. Alanya, İskandinav ülkelerinin; Ege ise İngiliz turistlerin tercihi halini geldi\" diye konuştu.

\'RUSLARLA ÇALIŞAN OTELLER BOŞ KALDI\'

Almanya\'nın kapasitesi ve dinamiğiyle Türk turizmi için her zaman önemli olduğuna dikkat çeken Özil, şunları söyledi:

\"Almanya, bu önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bunu ne zaman anladık, 2016 yılında. Özellikle otelciler, 2016 yılında bu bloklaşmaların ve yığılmaların doğru bir strateji olmadığını anladı. Ruslar çok yoğun ve baskın bir şekilde gelirken birden gelmemeye başlayınca, bu pazarla yoğun çalışan oteller boş kaldı. Avrupa ile çalışan oteller bir şekilde idare etti hatta kayıp bile yaşamadı. 2016 yılı krizlerle başa çıkma ve riskleri yayma konusunda herkese bir tecrübe kazandırdı. Acı bir tecrübe oldu bu. Çünkü çok ciddi miktarda para kaybedildi. Çalışan sayısı azaldı, kalifiye personel bulunamama gibi durumlar ortaya çıktı.\"

Almanya nüfusunun yüzde 77\'sinin, tatil yaptığına değinen Özil, 5 gece ve üstünde geceleme yapan Alman sayısının ise 54 milyon olduğunu söyledi. Bu 54 milyonun, 69 milyon kez seyahat ettiğini belirten Özil, şöyle konuştu:

\"Bu seyahatlerde 68 milyar euro harcandı. Bu kitle Türkiye\'nin hedef kitlesidir. Biz bu rakamlardan ne kadarını alıyoruz? Planlamalar bunun üzerine kurulmalı. 5 milyon Alman geldi diye seviniyoruz. Ancak bu 5 milyon içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu görüyoruz. Türkiye, Almanya\'daki potansiyelin sadece yüzde 8 ila 10\'una hitap ediyor. Bu şu demektir; 54 milyon Alman\'ın yüzde 10\'u Türkiye\'yi bir tatil ülkesi olarak kabul ediyor. Geri kalanlar Türkiye\'ye tatile gitmiyor veya gitmeyi düşünmüyor. Biz hep bu yüzde 10\'un içerisinde yaşıyoruz. Türkiye\'nin yüzde 20- 30\'luk bir potansiyele ulaşması gerekiyor. Bunun için en başta turizm çeşitliliğini sağlamalıyız.\"

\'TÜRKİYE, ALMANYA\'DAKİ ÖNEMİNİ HİÇ KAYBETMEDİ\'

Türkiye\'nin, Almanya\'da her zaman en önemli tatil destinasyonu olarak kabul gördüğünü vurgulayan Özil, \"Alman tatilcilerin yüzde 10\'u, Türkiye\'yi ilk üç içinde tutmaya yetiyor. Türkiye bir tatil ülkesi olarak önemini hiç kaybetmedi. 2016 yılında bile tatilcinin Türkiye\'den vazgeçmeyeceğini, illa ki belli bir oranda turistin geleceğine inandığımız için büyüme hamleleri yaptık. 2015 yılında Almanya\'dan Türkiye\'ye 5.5 milyon, 2016\'da 3.8 milyon ve 2017 yılında ise 3.1 milyon turist gelmiş. Meeting Point olarak bu potansiyelin 740 binini geçen yıl biz yaptık. Şirket olarak yüzde 24 pazar payına sahibiz. Almanya\'dan Antalya\'ya 1.7 milyon turist geldi. Bunun da 660 binini biz getirdik. Yani yüzde 38 pazar payına sahibiz\" diye konuştu.

\'DÜNYADA TURİST SAYAN TEK ÜLKE TÜRKİYE\'

Türkiye\'deki turist istatistiklerine de değinen Kamil Özil, \"Tüm dünyadan Türkiye\'ye gelen Türk sayısı 4.5 milyon. Dünyada turist sayan tek ülkeyiz. Örneğin Avusturya\'da geceleme sayıları açıklanır. Türkiye\'ye 30 milyon turist geliyor. Bunun zaten 10 milyondan fazlası günübirlik giriş çıkış yapanlardır. Bu kitlenin turizm anlamında Türkiye\'ye her hangi bir katkısı yok. Paket turla Türkiye\'ye gelen turist sayısı ise 2017\'de 15 milyonu geçmemiştir. Bakanlığın açıkladığı rakamlar kesinlikle yanlış değil. Ama bizi ilgilendiren kesim otellerde geceleme yapanlardır\" dedi.

