Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6'ncı ayağı start aldı

Bolu\'da düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası\'nın 6\'ıncı ayak yarışları başladı.

Bolu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle düzenlenen şampiyona kapsamında Bolu Valiliği önünde hazırlanan özel parkurda çıkış yapıldı. 5 takımdan oluşan yarış ekibi tarafından yapılan gösteri çıkışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan, yarış tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şampiyonanın açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu\'nun spor, sağlık, gençlik ve turizm kenti olması için çalıştıklarını ifade ederek şöyle dedi:

\"Bu amaca yönelik çaba harcıyoruz. Sporun her branşının kamp merkezi Bolu olacak. Şu an ise çok önemli off-road pistleri yaptık. Uluslararası çapta bir piste sahibiz. Şu anda Türkiye Şampiyonası\'nın son ayağı burada yapılacak. Tüm federasyonlarımızı Bolu\'ya davet ediyoruz. Onlarla kendi federasyonlarının Bolu\'daki problemlerini ve çözüm yöntemlerini tartışacağız. Bu amaca yönelik olarak tüm çalışmalarımızı adım adım sürdürüyoruz. Bunu hep beraber başaracağız.\"

BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan ise \"Bolu\'muzun spor kenti olması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 5 takım, 10 araç katılıyor. Yarış alanında gösteri de yapılacak. Buradan çıkacak sonuçla Türkiye şampiyonu belli olacak.\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yılmaz bir yarış arabasına binerek motorunu çalıştırdıktan sonra gösteri yarışının sembolik startını verildi.

Araçlar daha sonra Çakmaklar bölgesinde hazırlanan piste gitti. Çakmaklar mevkinde hazırlanan 80 dönümlük alanda yarışa katılan 5 takım 10 araçtan oluşan 40 sporcu startın verilmesi ile birlikte zorlu parkurlarda yarışmaya başladı.

Takımların parkurları tamamlaması ile ilk ayak tamamlanmış olacak. Yarışlar, yarın yine aynı alanda bulunan parkurda yapılacak olan ikinci etap yarışlarının ardından sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Valilik önünde sembolik açılış

-Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile röportaj

-BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan ile röportaj

-Araçların geçişi

-Yarışlardan görüntüler

-Detaylar

HABER-KAMERA: MURAT KÜÇÜK/BOLU, (DHA) (FOTOĞRAFLI)