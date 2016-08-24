Türkiye, Transgender Europe'un dünyadaki trans cinayetleri raporuna göre Avrupa’da birinci, dünyada ise dokuzuncu sırada. Ocak 2008 ile Nisan 2016 tarihlerini kapsayan rapora göre, Türkiye’de 8 yılda kayıtlara geçmiş 43 trans cinayeti işlendi.

Dağ Medya'dan Hatice Semiz'in Transgender Europe raporundan aktardığı haberine göre Türkiye, Avrupa bölgesinde en çok trans cinayeti işlenen ülke oldu. Buna göre Türkiye trans cinayetlerinde Avrupa'da birinci, dünyada dokuzuncu sırada yer alıyor.

Son 8 yılda 43 trans cinayeti

Avrupa’da cinayetler en çok Türkiye’de gerçekleşiyor. Türkiye’de son 8 yılda kayıtlara geçen 43 trans cinayeti var. Avrupa’da gerçekleşen trans cinayetlerinde Türkiyeyi 8 yılda 34 cinayet ile İtalya izliyor. İspanya ve Britanya’da 8, Fransa’da 5 trans birey cinayeti gerçekleşti.

Trans cinayeti en çok Brezilya’da

Trans cinayetinin en çok yaşandığı ülkeler arasında Brezilya ilk sırada yer alıyor. 8 yılda 843 trans birey Brezilya’da öldürüldü. Brezilya’yı 247 ile Meksika, 141 ile Amerika izliyor. Kolombiya’da 108, Venezuela’da 104, Honduras’ta 80, Hindistan’da 55, Arjantin’de 45 ve Filipinler’de 40 trans cinayeti işlendi.

Son 8 yılda 2115 trans cinayeti

8 senede trans cinayetlerinde kayıtlara geçen sayı 2115 oldu. En çok cinayet 311 ile 2012 yılında işlendi. 2016’nın ilk 4 ayında dünyada kayıtlara geçen toplam 100 trans birey hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden trans bireylerin yüzde 11,5’i 20 yaşından küçük

Yapılan araştırmada trans cinayetlerinin yaş dağılımda bakıldığında, %45,2 ile en çok 20 – 29 yaş arasında görülüyor. İkinci sırada %29 ile 30 – 39 yaş var. 20 yaş altı ise trans cinayetlerinde %11,5’lik azımsanmayacak bir orana sahip. Öldürülen trans bireylerin %10,5’i 40-49 yaş, %2,8’i 50-59 yaş, %1’lik kısmı ise 60-69 yaş arasında yer alıyor.

Türkiye'de son olarak 22 yaşındaki Hande Kader vahşice öldürülmüştü

Geçtiğimiz günlerde tecavüze uğradıktan sonra yakılan ve cesedi Zekeriyaköy’de bulunan Hande Kader için milletvekillerinden aktivistlere, oyunculardan LGBTİ bireylere kadar yüzlerce kişi yürüyüş düzenlemişti.

Dünya çapındaki trans cinayetleri ciddiyetini koruyor...

Trans cinayetleri, Hande Kader için CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın düzenlediği basın toplantısıyla Meclis'te de gündeme geldi.

Doğan, resmi rakamlara göre Türkiye’de 2008'den bu yana toplam 45 trans kadın öldürüldüğünü ve bu sayının Avrupa’daki en yüksek cinayet sayısı olduğunu söylemişti.

Doğruluk Payı'nın paylaştığı analize göre Transgender Europe’un yaptığı araştırma, dünya çapında işlenen trans birey cinayetlerinin ciddiyetini ortaya koyuyor.

Güncel kaynaklara ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Doğruluk Payı, "20 Ekim 2014'te CHP'li Melda Onur'un trans bireylere yönelik cinayetlerin önlenebilmesi için hangi adımların atıldığını sorgulayan yazılı soru önergesine bakanlık tarafından verilen gecikmeli yanıtta bu konularla ilgili özel bir çaba sarf edilmediğini görüyoruz" ifadelerine yer veriyor ve ekliyor:

"Sonuç olarak 2009-2014 tarihleri için ulaşabildiğimiz sivil toplum çalışmaları Selina Doğan’ın iddiasını destekliyor. Bu durumda iddiada doğruluk payı vardır."