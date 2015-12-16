“Türkiye, toplam 27 Rus gemisini alıkoydu”

Rusya’nın Türk bayraklı 8 gemiye el koymasından sonra Türkiye de altı Rus gemisine alıkoydu ve toplam alıkoyunan Rus gemisi sayısının 27’ye yükseldiği iddia edildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Ankara’da denizcilik sektörüne yön veren karar mercilerinde görev yapan güvenilir kaynaklar, 24 Kasım’ı izleyen haftada, Rusya Federasyonu’nun 5 Türk bayraklı gemiyi, Karadeniz Memorandumu kapsamında yapılan denetimler sonucu limanlarında alıkoyduğunu (tutukladığını) söyledi. Kaynaklar, Rusya Federasyonu’nun daha sonra da Türk bayraklı gemileri alıkoymaya devam ettiğini belirterek “Bu rakam, dün itibarıyla 8’e ulaştı” dedi.

Toplam 27 gemiye el konuldu

Türkiye, önce Rusya’nın bu tutumundan vazgeçmesini bekledi. Gemilerin tutulmaya devam etmesi üzerine Türkiye, “karşılıklılık” ilkesi çerçevesinde Akdeniz ve Karadeniz Memorandumları uyarınca yaptığı denetimlerde, eksikleri tespit edilen Rus gemilerini Türk limanlarında tutmaya başladı. Kaynaklar, 8 Aralık’ta, Türk limanlarında alıkonulan Rusya Federasyonu bayraklı gemi sayısının 6 olduğunu belirterek “Bu rakam, dün itibarıyla 27’ye çıktı” dedi.

Habertürk'ün haberine göre; gemi trafiğini ve ticareti vuran “tutuklamalar” sonrasında Türk ve Rus denizcilik otoriteleri, e-mail üzerinden yazıştı. Rusya, bu sorunun aşılması için “görüşme” konusunda yeşil ışık yaktı. Türk yetkililer, “Görüşmenin şekli ya da zamanı belli değil. Görüşme ve sorunu aşma konusunda bir niyet ortaya çıktı” dedi. Rusya Federasyonu bayraklı gemilerin genelde ‘yaşlı’ olduğu belirtildi.