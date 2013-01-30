Türkiye, tifüs ve tetanoz aşısını ithal mi ediyor?

Hülya Karabağlı/Ankara

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na, “ II. Dünya Savaşı ve sonrasında Orta Doğu Ülkelerine tifüs, Irak – İran savaşında tetanoz aşısı satan Türkiye şimdi neden aşı ve serum ithal eder duruma düşmüştür” diye sordu.Kart’ın soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Aşı Fabrikası olarak temelleri II. Abdülhamit döneminde atılan, Cumhuriyet döneminde büyük hizmetler veren Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü, Başkanlığa dönüştürülmüş, Kurum asli işlevini kaybetmiştir. Kurum artık araştıran, üreten, bilimsel çalışma yapan bir Kurum olmak yerine bürokratik bir yapıya dönüşmüştür. Kurum’un 700 kişilik personelin tayinleri yapılmak üzere Havuza alınmıştır. Hıfzısıhha Kurumunun içi adeta boşaltılmıştır.

Kuduz aşışı üretimine başlanacak mı

-ANAP (Anavatan Partisi) döneminde üretimi durdurulan kuduz aşısı ve diğer aşı ve serumların üretimine yeniden başlanması için herhangi bir çalışma var mıdır? Bu çalışmalar neden başlatılmamaktadır?

- II. Dünya Savaşı ve sonrasında Orta Doğu Ülkelerine tifüs, Irak – İran savaşında tetanoz aşısı satan Türkiye şimdi neden aşı ve serum ithal eder duruma düşmüştür?

-Havuza alınan personel sayısının 700 kişi olduğu doğru mudur? Tecrübeli ve uzman nitelikleri olan bu kişilerin yaptıkları işi sürdürmek üzere yeni görevlendirilenler , bu İş’le ilgili ehliyete sahipler midir?

-İlaç Kontrol Şubesinin , Eskişehir yolunda kiralık bir binaya taşındığı, ödenen kiranın adeta mülkiyet bedeline yakın olduğu ve bu yolla Bakanlığın büyük zarara uğratıldığı yönündeki iddia ve bulguların gerçeklik payı nedir?