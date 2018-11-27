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"Türkiye, tesettüre giren kadınların haber olmadığı bir ülke haline gelmek zorundadır"

"Ünlü bir kadınla ilgili yorum yapmak kadına yönelik şiddetin bir parçası sayılabilir.

27 Kasım 2018 11:35

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Oyuncu Gamze Özçelik, tesettüre girmesine ilişkin yapılan haber ve yorumlara  tepki gösterdi. Ahmet Hakan, tesettüre giren Gamze Özçelik hakkında yapılan yorumların şiddet sayılabileceğini bunun yanı sıra Türkiye'nin tesettüre giren kadınların haber olmadığı bir ülke olması gerktiğine dikkati çekti. 

"Ünlü bir kadının tesettüre girmesi"

Ahmet Hakan, "Bu konuda iki şey söyleyeceğim" diyerek şu noktalara dikkati çekti: 

Bir: Sırf tesettüre girdi diye ünlü bir kadınla ilgili yorum yapmak da kadına yönelik şiddetin bir parçası sayılabilir.

İki: Türkiye, tesettüre giren kadınların haber olmadığı bir ülke haline gelmek zorundadır.

Ahmet Hakann "Ben diyorum Ukrayna o diyor Acun, Şeyma" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

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