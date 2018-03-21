İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin’de yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ Medipol Üniversitesi’nde düzenlenen panelde ele alındı. Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye’nin yaptığı harekâtla terörü kaynağında kuruttuğunu ve Suriye krizinin çözümünde önemli bir aktör olarak sahada yerini aldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği “Zeytin Dalı” harekâtı Medipol Üniversitesi\'nde düzenlenen “Zeytin Dalı Harekâtı ve Türkiye’nin Yönü” başlıklı panelde ele alındı. İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Medya Kulübü tarafından düzenlenen konferansa İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA İstanbul Genel Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz konuşmacı olarak katıldı. Konferansın moderatörlüğünü Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Özkır üstlendi.

\"TÜRKİYE ÇÖZÜMÜN AKTÖRÜ OLDU”

İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan’ın açış konuşmasını yaptığı panelde ilk sözü alan Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye’nin yaptığı harekâtla sadece terörün temizlenmesi noktasında adım atmadığını, aynı zamanda Suriye krizinin çözümünde önemli bir aktör olarak sahada yerini aldığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Zeytin Dalı Harekâtı bir taraftan Türkiye’nin ulusal güvenliğine hizmet eden, diğer taraftan bölgenin huzuruna ve güvenliğine dönük bir operasyondur. ‘Zeytin Dalı’, terör örgütü PKK’nın hedef alındığı kuşatma ve süpürme harekâtıdır. Konvansiyonel olarak bütün TSK unsurlarının ve ÖSO’nın kullanıldığı harekâtta PKK tarihinin en ağır darbesini aldı, büyük hezimet yaşadı. Türkiye terörü kaynağında kuruttu, böylece sınır dışından olabilecek sızmaların önüne geçilecek. Uluslararası düzlemde bir üst lige çıkan Türkiye, Suriye krizinin çözümünde önemli aktör haline geldi. Bu saatten sonra Türkiye olmadan Suriye ile ilgili uluslararası aktörler tarafından atılacak adımların yapılacak hesapların kıymeti harbiyesi yok.”

“AFRİN’DE ABD ASKERİ UNSURLARIYLA MÜCADELE ETTİK”

Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz ise Türkiye-ABD ilişkilerini gazete haberleri üzerinden örneklerle anlattı. Karagöz, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nda YPG/PKK ile değil bizzat ABD tarafından eğitilmiş askeri unsurlarla mücadele ettiğini söyledi. Karagöz konuşmasına şöyle devam etti:

“Türk- Amerikan ilişkileri oldukça karışık ve kompleks bir konu. ABD tek taraflı ilişki kurar, stratejik ortaklık ise sadece söylemdedir. Bu sadece Türkiye’ye özgü de değildir. Ancak Türkiye’nin uluslararası siyaseti, her zaman Amerikan siyasetiyle uyumlu gidecektir diye bir durum yok. Türkiye artık çıkarları çerçevesinde kendi bağımsız politikalarını devreye sokuyor. Afrin operasyonu Türkiye’nin bağımsız dış politika geliştirmesi noktasında önemli bir kırılma. Biz sınırlarımız dışında YPG ile falan değil ABD’nin askeri unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Bu özgüvensiz olmazdı, 15 Temmuz ABD destekli darbe girişiminin bastırılması bu özgüveni sağladı. Bu durum onları rahatsız ediyordur ama onları daha fazla rahatsız eden şey Amerika’dan gelen bir talebe, mevcut siyasi otoritenin hayır demesidir. Peki bundan sonra ne olabilir? ABD yeni Türkiye’yi kabul ederse belli bir ilişki yolu mümkün olabilir. Aksi taktirde kriz devam eder. Krizin Türkiye içinde ekonomik, sosyal veya askeri bir maliyeti olabilir. Ancak bu maliyeti karşılamaya hazır, bağımsızlığı her şeyin ötesine koyan bir toplum var.”

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