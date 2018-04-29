T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Türkiye 'terörü desteklediğinden şüphelenilen' Alman şirketleri listesini geri çekti

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin, teröre destek verdiğinden şüphelendiği yaklaşık 700 Alman şirketinden oluşan listeyi geri çektiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin, teröre destek verdiğinden şüphelendiği yaklaşık 700 Alman şirketinden oluşan listeyi geri çektiğini açıkladı.

Sözcü Tobias Plate, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanı'nın Alman mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde listenin geri çekildiğini söylediğini aktardı.

Plate, Türkiye tarafının, Interpol üzerinden aktarılan listenin 'iletişim probleminden' kaynaklandığını söylediğini belirtti.

Plate, "Türk İçişleri Bakanı, Türk makamları tarafından, Türkiye veya Almanya'daki Alman şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmalar olmadığını vurguladı" dedi.

Geçen hafta Alman gazetesi Die Zelt, Türkiye'nin hazırladığı 68 şirketlik 'kara listede' Daimler ve BASF AG gibi şirketlerin de bulunduğunu öne sürmüş, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bu haberi yalanlamıştı.

Hafta içinde Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Alman güvenlik yetkilisi isei Türkiye'nin teröre desteğinden şüphelendiği 680'den fazla Alman şirketinden oluşan listeyi Almanya'ya verdiğini bildirmişti.

Almanya ile Türkiye arasında son dönemde tırmanan gerginlik, krize dönüşmüş durumda.

Bir yandan Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından beklediği desteği bulamadığı yönündeki eleştirileri ve Almanya'nın bazı şüphelilere sığınma hakkı vermesi ilişkilerde gerilim yaratmayı sürdürürken, diğer yandan da İncirlik askeri üssü meselesi ve Alman vatandaşlarının tutuklanması mevcut durumu daha da kötüleştirdi.

Son olarak, Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan altısının mahkeme tarafından tutuklanması ve tutuklananlar arasında Alman vatandaşı eğitmen Peter Steudtner'in de bulunması, Berlin hükümetinin sert tepkisini çekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanyaBakanlığıTürkiyeAlmanTobias PlateBakanı AlmanInterpolBakanı TürkAlmanya AlmanGeçenDie Zelt TürkiyeDaimlerBASF AGBaşbakan Yardımcısı MehmetHaftaReutersBirTemmuzSonBüyükadaPeter SteudtnerBerlin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24