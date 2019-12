-TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELESİNDE YALNIZ ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Usame Bin Ladin'in öldürülmesini değerlendirirken, Türkiye'nin terör örgütleriyle ilgili elde ettiği bilgileri ilgili ülkelerle paylaştığını belirterek, ''Aynı işbirliğini, aynı anlayışı PKK terörüyle mücadele söz konusu olduğunda veya diğer terör örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda, Türkiye bugüne kadar mücadelesini büyük ölçüde tek başına yapmıştır. Bu da bizim başka üzüntü kaynağımızdır'' dedi. Çiçek, Ankara Hali'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin terör nedeniyle çok zarar gördüğünü, yaklaşık 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çiçek, ''Terörle mücadelede başarı bizi memnun ettiği kadar, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin olmaması da bizi o kadar üzmektedir. Biz kendi tecrübelerimizden biliyoruz ki terörle mücadelede, uluslararası, samimi, kararlı bir düzen içerisinde işleyen işbirliği yoktur. Teröre hangi ülke muhatap olduysa ona göre farklı muameleler yapılmakta, farklı işlemler ortaya konmakta, tavırlar sergilenmektedir'' diye konuştu. El Kaide'nin bir terör örgütü olduğuna vurgu yapan Çiçek, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yaptığını ifade etti. Türkiye'nin elde ettiği bilgileri ilgili ülkelerle paylaştığına işaret eden Çiçek, şöyle devam etti: ''Ancak aynı işbirliğini, aynı anlayışı PKK terörüyle işbirliği söz konusu olduğunda veya diğer terör örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda, Türkiye bugüne kadar mücadelesini tek başına yapmıştır. Bu da bizim başka üzüntü kaynağımızdır. Maalesef suçluların iadesi doğru düzgün çalışmıyor. 'Ya yargıla ya iade et' temel kuralı çalışmıyor. Suçluların Türkiye'ye iadesi söz konusu olduğunda yargı bağımsızlığının arkasına saklanarak, Türkiye'de kan dökmüş, kin kusan bir kısım insanlara hemen apar topar mülteci muamelesi verilmek suretiyle, sığınmacı muamelesi yapılmak suretiyle bunlar himaye ediliyor.'' Çiçek, bir süre önce ABD'nin, PKK'nın en üst düzey 5 yöneticisini, ''uyuşturucu kaçakçılığı yaparak elde ettikleri parayla terör örgütünü finanse eden insanlar'' olarak dünyaya ilan ettiğini anımsattı. Bu kişilerin bir kısmının Irak'ın kuzeyinde olduklarını ifade eden Çiçek, Irak'ın kuzeyinin kontrolünün büyük kısmının ABD'nin sorumluluğunda olduğunun altını çizdi. Bu kişilerin bir kısmının da Avrupa'da olduğuna dikkati çeken Çiçek, ''Avrupa ile yaptığımız sayısız görüşmelerde dişe dokunur bir gelişme elde edilemedi'' dedi. Cemil Çiçek, meseleye çok yönlü bakmak gerektiğini kaydederek, ''Bir taraftan elde edilen başarı bizi memnun ediyor ama aynı işbirliğinin PKK konusunda yapılmamış olması noktasında, şimdi bu terör örgütünün başının öldürülmesinden memnuniyet duyan bir takım dış çevrelerin PKK konusunda da bir vicdan muhasebesi yapması gerektiğini ifade etmek istiyorum'' diye konuştu. -''BU ORTAM YENİ TERÖRİSTLERİ ÇIKARABİLİR''- Çiçek, ''Bin Ladin'in cesedinin okyanusa atıldığının'' hatırlatılması üzerine, bunun, işin bir başka boyutu olduğunu ve başka bir alanda tartışılabileceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Çiçek, ''El Kaide'nin yeni saldırıları olabileceği söyleniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin özel bir önlemi olacak mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Biz olayları soğukkanlılıkla değerlendiriyoruz ve bundan sonra da böyle yapacağız. Hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlı ama her an her şey olacakmış gibi de tedbirlerimizi yeni baştan gözden geçiririz. Maalesef dünyada terör örgütlerinin yeşermesi, oluşması veya eylem koymasına da müsait berbat bir ortam var. Bu ortam yeni teröristleri çıkarabilir. Bunların hepsinin değerlendirilmesini bizim ilgili birimlerimiz yapar, biz de yaparız. Zaten baştan beri bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyoruz. Hükümet içinde yapıyoruz. Devletin ilgili kurumları arasında bunlar yapılıyor. 2 ayda bir yaptığımız MGK toplantılarında bunları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu son gelişmeye özel olarak başka bir bakış getirmeye gerek yok. Biz zaten tedbirlerimizi aldık almaya da devam ediyoruz.''