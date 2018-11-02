Türkiye, terörizmden endişe duyanlar listesinde ikinci sırada

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL,(DHA) - TERÖRİZMİN en endişe verici konular arasında olduğunu düşünen ülkeler arasında yüzde 32\'lik oranla Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Araştırma şirketi Ipsos, Eylül 2018\'den itibaren dünyanın en çok endişe duyduğu konular hakkında yaptığı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

28 ülkedeki 787 yetişkinin katılım sağladığı anket sonucuna göre, İsrail nüfusunun büyük çoğunluğunun, terörizmin en endişe verici konulardan biri olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

Terörizmin en endişe verici konular arasında olduğunu düşünen ülkeler arasında yüzde 32\'lik oranla Türkiye ikinci sırada yer aldı. Türkiye\'yi Fransa, Büyük Britanya ve Almanya takip etti.

İşte ülke nüfuslarının büyük payının Eylül 2018\'den itibaren terörizmin en endişe verici konulardan biri olduğunu düşünen ülkelerin listesi:

1-İsrail - yüzde 38

2-Türkiye - yüzde 32

3-Fransa - yüzde 27

4- Büyük Britanya - yüzde

5- Almanya - yüzde 24

6- Amerika Birleşik Devletleri - yüzde 22

7- Belçika - yüzde 22

8- Hindistan - yüzde 21

9- Suudi Arabistan - yüzde 18

10 - İsveç - yüzde 13