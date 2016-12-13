Türkiye terörden en çok zarar gören 14. ülke

Terör saldırılarına geçen yıl 300’den fazla kurban veren Türkiye, terörizmden en çok etkilenen ülkeler arasında.

Beşiktaş'ta cumartesi günü meydana gelen terör saldırısı 1 yıl içinde sadece İstanbul'da meydana gelen 7'nci büyük çaplı terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Terör olaylarının dünya ekonomisine zararı yılda 90 milyar doları bulurken, terörün en çok vurduğu 15 ülke arasına Türkiye de girdi. Sözcü'den Engin Esen'in haberine göre, Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından 2015 yılında meydana gelen 150 bin terör olayının derlenmesiyle yapılan araştırmada Türkiye, 160 ülke içinde 14'üncü oldu.

29 binden fazla ölü

Küresel Terörizm Endeksi'ne göre, 2015 yılında terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 azalarak 29 bin 376 oldu. Irak ve Suriye merkezli Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile Nijerya merkezli Boko Haram'ın operasyonlar nedeniyle nispeten zayıflaması bunda etken oldu. Ancak IŞİD eylem alanını 28 ülkeye kadar genişletti. Afganistan'daki çatışmalarda ölenlerin sayısı yaklaşık yüzde 30 artarak 20 bine yaklaştı. Uzmanlar, terörizmin dünya ekonomisine yol açtığı zararı, bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüşle, 89.6 milyar dolar olarak hesapladı. Savaşlar gibi bütün şiddet olaylarının yol açtığı toplam zarar ise 13.6 trilyon dolara ulaştı. Terörün verdiği zarar Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 17'sine karşılık gelen Irak, terörden en çok zarar gören ülke olarak kayda geçti. Terör eylemlerinin gerçekleştiği ülkelerde turizmin büyümeye katkısının en az yarı yarıya azaldığı tespit edildi.

Terör saldırılarında ölümlerin yüzde 72'si Irak, Afganistan, Nijerya, Pakistan ve Suriye'de meydana gelirken, 2015'teki bu ölümlerin yüzde 74'ünden yalnızca 4 örgütün sorumlu olduğu belirlendi: IŞİD, Boko Haram, Taliban ve El Kaide. Dünya genelinde terör saldırılarında ölümler azalırken; Türkiye, Fransa, Belçika ve Danimarka gibi ülkelerdeki saldırıların yoğunlaşması nedeniyle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi 35 ülkede kayıp sayısı bir önceki yıla göre 77'den 577'ye çıktı. 21 OECD ülkesinde terör olayı kaydedildi.

Terörden etkilenen ülkeler sıralamasında Batılı sisteme sahip ülkeler arasında Türkiye'den sonra en üst sırada 5.60 puanla 29'uncu olan Fransa yer aldı. İngiltere 34'üncü, ABD 36'ncı oldu.

IŞİD'in geliri 2 milyar dolar

En azılı terör örgütü Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) yıllık geliri yaklaşık 2 milyar dolar olarak hesaplandı. Başlıca gelir kaynağı petrol kaçakçılığı olan örgütün vergi adı altında para toplama, tarihi eser kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, fidyecilik ve bağışlar yoluyla da gelir elde ettiği belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın tespitlerine göre, bazı günler 1.3 milyon dolar değerinde petrol satan IŞİD'in bu alandaki yıllık geliri 500 milyon doları geçti. Koalisyon güçlerinin rafineri ve konvoyları hedef almaya başlamasıyla birlikte günlük petrol satışı 75 bin varilden 50 bin varile düştü.