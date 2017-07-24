Türkiye terör listesini geri çekti

Türkiye'nin, Berlin'e gönderdiği "terör destekçileri" listesini geri çektiği bildiriliyor. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tobias Plate'nin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen istek üzerine bu sabah Soylu ve Alman mevkidaşı Thomas de Maizière arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti ve Türk bakan liste konusunda "bir yanlış anlaşılmanın" olduğunu Alman tarafına iletti. Sözcü Plate, listede yer alan Alman şirketler hakkında Türk yetkililerin hiçbir şekilde soruşturma yürütmediği konusunda Soylu'nun de Maizière'e güvence verdiğini ve hafta sonunda Türkiye'nin bu listeyi Interpol üzerinden resmen geri çektiğini söylediğini açıkladı.

Der Spiegel dergisinin haberine göre ise, üst düzey Türk güvenlik yetkilileri Alman yetkililere söz konusu durumun "bir iletişim sorunu" olduğunu aktardı. Türk tarafının iddiasına göre, listedeki şirketler yalnızca hakkında vergi kaçırma ve teröre destek şüphesiyle soruşturma yürütülen 140 Türk şirket ile iş ilişkisi içinde bulunuyor. Ancak Alman şirketlerin kendisi hakkında bir soruşturmanın söz konusu olmadığı kaydediliyor.

Türkiye, mayıs ayında Interpol üzerinden Berlin'e 681 Alman şirket ve şahıs içeren bir liste göndermişti. Aralarında Daimler ve BASF gibi sanayi devlerinin de bulunduğu şirketlerin, Gülen yapılanmasını destekledikleri şüphesi dile getirilmişti.

Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Alman ekonomi gazetesi "Handelsblatt"a bir demeç vererek, Alman şirketlerin hiçbir kaygı taşımadan Türkiye'ye gelebileceklerini belirtti ve Türkiye'nin, "yatırım atmosferini iyileştirmek, hukuk devleti ilkelerini güçlendirmek ve demokrasi standartlarını iyileştirerek Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirmekle yükümlü olduğunu" söyledi.

Alman şirketler arasında tedirginlik sürüyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odası ise listenin geri çekilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, ancak hala yüksek derecede güvensizliğin söz konusu olduğunu vurguladı. Reuters haber ajansına konuşan Alman Sanayi ve Ticaret Odası Dış Ticaret Sorumlusu Volker Treier, "Birçok kişiden duyuyorum, siyasi ortam iyileşmezse, hukuki güvenlik garantilenmezse, Alman işletmelerin yeni yatırımlarında pek bir canlanma söz konusu olmayacak" dedi.

İhracat kredi garantileri gözden geçiriliyor

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Alman hükümeti de temkinli. Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında gümrük birliğinin modernleştirilmesine onay verilmesinin şu anda Almanya için söz konusu olamayacağını belirtti. Bu da ticari kısıtlamaların devam edeceği anlamına geliyor. Federal Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ise, Alman ihracat kredi garantilerinin yeniden gözden geçirilmesine devam ettiklerini bildirdi. Geçen hafta perşembe günü Almanya'nın Türkiye politikasını sertleştireceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Hukuki güvencenin olmadığı bir ülkede hiç kimseye yatırım yapması tavsiyesi veremeyiz" şeklinde konuşmuştu.

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dpa/afp/DW, AÜ/BK