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Türkiye Tenis Federasyonu Mali Olağan Genel Kurulu yapıldı

Cengiz Durmuş: "Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" ANKARA,(DHA) Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Mali Olağan Genel Kurulu, 103 delegenin katılımıyla Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi

24 Kasım 2018 18:54

Cengiz Durmuş: \"Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz\"

ANKARA,(DHA)

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Mali Olağan Genel Kurulu, 103 delegenin katılımıyla Ankara\'da bir otelde gerçekleştirildi. Aranan yeter sayısına ulaşılması, açılış konuşmaları, Divan Kurulu\'nun belirlenmesi ve gündemin okunmasıyla başlayan mali genel kurulda 2017 ve 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edilirken, 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de kabul edildi. 
CENGİZ DURMUŞ: \"HEDEFİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ\"
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'na, Spor Genel Müdürlüğü\'ne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine, sponsorlara, kulüplere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, \"Sürekli gelişen ve büyüyen bir camiayız. Türkiye\'nin bir tenis ülkesi olması hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz\" dedi.
Durmuş konuşmasının ardından yaptığı sunumda 2017 ve 2018\'de gerçekleştirilen faaliyetlerden, elde edilen başarılardan, imza atılan ilklerden ve federasyonun 2019 ve 2020 yıllarındaki hedeflerinden bahsetti.

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