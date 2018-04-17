Türkiye temiz plaj sıralamasında üçüncü oldu

Çevre Eğitimi Fonu (FEE), en temiz plajlara sahip ülkeleri sıraladı. Türkiye, sıralamada Fransa ve İtalya’yı geçerek üçüncü oldu.

Tatil için ideal plajlara sahip ülkeler listesinin zirvesinde İspanya yer alıyor. Bu ülkede 579 plaj, en güvenli ve temiz olduğu anlamına gelen Mavi Bayrak'la işaret edildi.

İkinci sırada 466 Mavi Bayrak'lı plaja sahip Yunanistan geliyor.

Türkiye de önceden Fransa'nın bulunduğu üçüncü sıraya yerleşti.

Fransa'nın dördüncü olduğu sıralamanın beşincisi ise İtalya oldu.

Uzmanların sıralamayı hazırlarken deniz suyunun kalitesini, plajların durumunu, plajlardaki konfor düzeyini ve meskun yerlere mesafeyi dikkate aldığı ifade edildi.

Mavi Bayrak, tatil programı yapanların ve tur operatörlerinin aradığı, dünya çapında halk nezdinde en çok tanınan ve bilinen eko-etikettir.