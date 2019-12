-TÜRKİYE TEMİZ MOTORİNE GEÇİYOR ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Yüksek kükürtlü motorin veya kırsal motorin olarak bilinen 1000 PPM motorinin 1 Nisan 2011 tarihi itibariyle bayilerde satışının durması, özellikle temiz çevre için büyük katkı sağlayacak. Türkiye'de 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle rafineriden kırsal motorin satışı ve bununla ilgili ithalatlar durdu. Kırsal motorin satışı 15 Şubat'tan itibaren dağıtım şirketleri tarafından satılmayacak, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren de akaryakıt bayilerinde satılmayacak. Böylece Türkiye'de 1 Nisan tarihinden itibaren düşük kükürtlü motorin uygulamasına geçilmesi halinde otomotiv yakıtlarındaki en yüksek kükürt oranı motorin ve benzinde 10 PPM (1 milyon litrede 10 litre kükürt), oto LPG'de ise 50 PPM olarak uygulanacak. Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) düşük ve yüksek kükürtlü motorinin çevreye etkileri konusunda bir rapor yayınladı. Rapora göre motorin içindeki kükürdün yanma sonucunda ortaya çıkartığı zararlı bileşikler, esas olarak SOx (kirleticiler) ve partikül maddelerden oluşuyor. Doğal olarak yakıt içindeki kükürt miktarının azaltılması da doğrudan egzoz salımındaki bu zararlı maddelerin emisyonlarının azaltılması sonucunu doğuruyor. 2002 yılında kullanımda olan motorinin üretim ve dağıtım zincirinin tamamında 100 kilometrelik bir mesafe kat etmek için toplam 210 MiliJul (MJ) enerji kullanılırken, bu veri petrol endüstrisinin motorin kalitesinde yaptığı teknolojik gelişmeler sonucunda geçen sene 195 MJ/100 kilometre değerine kadar düştü. Sera gazı emisyonları açısından bu fark kat edilen her kilometre için en az yüzde 10 karbondioksit emisyon azaltımı anlamına geliyor. -DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ MOTORİN ÇEVREYİ 100 KAT DAHA AZ KİRLETİYOR- Raporda, motorinde kükürt oranının 10 PPM ile sınırlandırılması ile toplamda kükürt kaynaklı emisyonların 100 kat daha az olacağı, atmosfere salınan kükürt ve partikül madde miktarının da her yıl 9 bin 900 ton daha azalacağı belirtiliyor. Rapora göre, 2009 yılında Türkiye'de 10 milyon ton kırsal motorin tüketildi. Kırsal motorin yerine 10 PPM'lik düşük kükürtlü motorin tüketilmiş olsaydı 2009 yılında 10 bin ton değil sadece 100 ton kükürt salınımı gerçekleşecekti. -TÜRKİYE'DE 2004 YILINDAN BERİ KULLANILIYOR- Düşük kükürtlü motorin 2004 yılından bu yana Türkiye'de piyasaya sunuluyor ve giderek artan miktarlarda tüketiliyor. Özellikle yeni nesil dizel motorlu araçlar sadece düşük kükürtlü motorin (toplam kükürt miktarı 10 PPM olan) kullanılabiliyor. Motorinde, 2004 yılından itibaren bir taraftan yeni nesil dizel araçlar için düşük kükürtlü yakıtlar piyasaya sunulurken, diğer taraftan halen piyasada olan ticari araçlar, kamyon ve otobüslerin yaygın olarak kullandığı kırsal motorinde kademeli olarak kükürt sınırlamasına gidildi ve kükürt oranı 7000 PPM'den 1000 PPM'e indirildi. Aynı şekilde de düşük kükürtlü motorindeki kükürt oranı da 500 PPM'den 10 PPM'e indirildi. Motorin, yıllık 16 milyon metreküp tüketimle otomotiv yakıtları içinde en çok kullanılan akaryakıt cinsi durumunda bulunuyor. Son 10 yıl içinde ortalama tüketimi, araç sayısındaki artışın yanı sıra dizel motorlu araçların yaygınlaşması sonucunda yüzde 6 artış gösterdi. -DÜŞÜK KÜKÜRTLÜ MOTORİN NEDEN DAHA PAHALI?- Rapora göre, düşük kükürtlü motorinin pompadaki satış fiyatının kırsal motorinden daha pahalı olmasının nedeni her iki ürün arasındaki vergi farklılığından kaynaklanıyor. ÖTV ve KDV birleşince iki motorin çeşidi arasındaki fark vergilerden dolayı 8,3 kuruşu buluyor. Başka bir deyişle iki üründe vergi farkı olmasaydı, bugün pompadaki fiyat farkı 1-2 civarında olacaktı. Söz konusu farkın her ürünün ürünün çevre etkileri açısından önemsenmeyecek kadar küçük bir fark olduğu belirtilen Raporda, ''PETDER olarak çevre ve insan sağlığı açısından oldukça önemli gördüğümüz bu sürecin bir an önce başlatılmasını beklemekteyiz'' denildi.