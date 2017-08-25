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Spor

Türkiye, Tekvando Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya daha kazandı

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE, 3

25 Ağustos 2017 23:01

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE, 3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası\'nın ikinci gününde 2 gümüş madalya kazandı.
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Mısır\'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ikinci gün müsabakaları sona erdi. Dört gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde Türkiye adına 5 sporcu madalya mücadelesi verdi. Bayanlar 47 kiloda Işıl Zafer ve erkekler 53 kiloda Mahmut Küskü, gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, şampiyonada ilk gün 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı.
Bayanlar 47 kiloda mücadele eden Işıl Zafer, ilk turda Güney Kore\'den Ga-HuiSong\'u 22-14, ikinci turda İtalya\'dan Ilhame Chafoui\'yi 28-15, çeyrek finalde Meksika\'dan Isabella Lovaglio\'yu 29-9 ve yarı finalde Özbekistan\'dan Umidakhon Khasanova\'yı 9-8 yenerek adını finale yazdırdı. Finalde, İran\'dan Habiba Abdelrahman\'a 27-7 mağlup olan Işıl Zafer, Dünya ikincisi oldu.
Erkekler 53 kiloda tatamiye çıkan Mahmut Küskü, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Azerbaycan\'dan Parviz Iskandarov\'u 38-9, çeyrek finalde Özbekistan\'dan Makhkamov Murodjon\'u 32-13, yarı finalde ise Polonyalı Szymon Piatkowski\'yi 30-10 yenerek finale yükseldi. Finalde, Rusya\'dan Khanmagomed Ramazanov\'a 37-24 mağlup olan Mahmut Küskü, gümüş madalyayı boynuna geçirdi.
İkinci gün mücadele eden sporculardan bayanlar bayanlar 41 kiloda Zeynep Taşkın ve erkekler 37 kiloda Ömer Delibaşlar çeyrek final, 33 kiloda Mert Dönmez ikinci turda şampiyonaya veda etti. Şampiyonanın üçüncü gününde bayanlar 44 kiloda Tuğçe Cankurt, 55 kiloda Zeynep Şeyma Turhan, 59 kiloda Huriye Nur Ergin, erkekler 41 kiloda Furkan Kadir Gürel ile 45 kiloda Yiğithan Kılıç madalya mücadelesi verecek.
 

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