T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması

Özgür Aybaş, zam iddiasını yalanladı

06 Aralık 2021 09:34

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philips Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam geldiği iddiasını yalanladı. 

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını paylaştı. 

Aybaş, sosyal medyada kısa sürede dolaşıma giren, sigaralara 5 liralık zam geldiğine yönelik fiyat listesinin sahte olduğunu söylerken, "Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti, gerçi olursa da şaşırmayın" ifadesini kullandı. 

Sosyal medyada dolaşıma giren sahte fiyat listesinde, 15,5 liralık sigaranın 20,5 liraya; 19 liralık sigaranın 24 liraya yükseldiği görülüyordu. 
özgür aybaşsigarasigara zammıphilips morris
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24