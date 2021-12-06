Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı'ndan sigara zammı açıklaması

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Philips Morris grubundaki sigaralara 5 lira zam geldiği iddiasını yalanladı.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'da yaptığı paylaşımda Philip Morris grubundaki sigaraların güncel fiyatlarını paylaştı.

Aybaş, sosyal medyada kısa sürede dolaşıma giren, sigaralara 5 liralık zam geldiğine yönelik fiyat listesinin sahte olduğunu söylerken, "Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti, gerçi olursa da şaşırmayın" ifadesini kullandı.