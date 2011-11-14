-Türkiye tarımda 4 basamak atladı TBMM (A.A) - 14.11.2011 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 2007 yılındaki kuraklık dönemi hariç, Türkiye'nin son 8 yılda tarımda aralıksız büyüdüğünü söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesi hakkında sunum yapan Eker, dünyada ve Türkiye'deki tarım sektörüne genel bir bakış yaptı. Gelişmiş ülkelerde gerek istihdamda gerek milli gelirde tarımın payının giderek azaldığına dikkati çeken Eker, çalışan 100 insandan ABD'de 1-1,5'inin, AB'de ise 4,5'inin tarım sektöründe istihdam edildiğini söyledi. Türkiye'de de tarım sektöründe çalışanların sayısının giderek azaldığına dikkati çeken Eker, halen nüfusun yüzde 25'inin tarımda çalıştığını bildirdi. Eker, tarım sektörünün geçen yıl yüzde 2,4'lük bir büyüme yakaladığını ve Türkiye'nin 61.8 milyar dolara yaklaşan tarım hasılasının olduğunu dile getirdi. Tarım hasılası bakımından Türkiye'nin 2002 yılında dünyadaki ülkeler içinde 11. sırada bulunduğunu, şimdi ise dünyanın 7. büyük tarımsal gücü haline geldiğini ifade eden Eker, ''Türkiye 4 basamak atladı. Geçtiği 4 ülkeden 3'ü Fransa, İspanya ve İtalya. Dünya Bankasının sıralamasına göre ise dünyanın 6. büyük tarım ekonomisi'' dedi. Eker, tarımı teknoloji ile buluşturduklarını anlatarak, ''Son 8 yılda 2007 yılı hariç, o zaman etkili bir kuraklık yaşandı, diğer bütün yıllarda Türkiye bütün yıllarda tarımda aralıksız büyüme gösterdi'' diye konuştu. Tarım sektörünün çok stratejik olduğunu, bu nedenle desteklendiğini belirten Eker, ''2002 yılında Türkiye'nin çiftçiye net olarak verdiği para 1 milyar 868 milyon liraydı. 2011 yılında çiftçiye ödeyeceğimiz para 6 milyar 990 milyon lirayı buluyor. Bunun 6 milyar lirasını çiftçiye ödedik'' dedi.