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Kültür-Sanat

Türkiye tarihininde ilk Nazım Hikmet pulu

Nazım'ın doğumunun 114. yıldönümü sebebiyle Bursa Nilüfer Belediyesi etkinilik düzenliyor

08 Ocak 2016 16:18

Nazım Hikmet'in 11 yıllık Bursa Cezaevi’ndeki günlerini anlatan 'Bursa’nın Nazımı' belgeselini sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Nilüfer Belediyesi, şair için Türkiye tarihinde ilk kez kişisel pul çıkardı.

Kişisel pul uygulaması 2005 yılından beri PTT hizmeti olarak veriliyor. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen görseller, pul olarak basıldıktan postada kullanılabiliyor.

DHA’nın haberine göre Çağdaş Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden Nazım Hikmet’in doğumunun 114’üncü yılında Nilüfer’de etkinlikler düzenlenecek. Başkanlığını CHP’li Mustafa Bozbey’in yürüttüğü Nilüfer Belediyesi tarafından, Nazım Hikmet’in doğum günü olan 14 Ocak günü düzenlenecek gecede dünya şairi etkinliklerle anılacak. Şairin kendi adını taşıyan kültür evindeki etkinlik, saat 18.00’de ’Yapraklara Dallara’ adlı serginin açılışı ile başlayacak. Sergide Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi’nde kaldığı yıllarda ürettiği yüzlerce şiirden seçkiler yer alacak. Etkinlikte Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan ’Bursa’nın Nazımı’ adlı belgesel ilk kez izlenime sunulacak. ‘Bursa’nın Nazımı’ belgeselinde, Nazım’ın 11 yıllık Bursa hapisliği süresince yanında olan insanların, tanıkların röportaj, anı ve belgelerine yer veriliyor.

 

'Sevdan Ateşten Bir Gömlek' 

 

Nilüfer Belediyesi dünya şairinin 114’üncü doğum yılında bir başka ilke daha imza atacak. Nazım Hikmet’in mücadeleyle geçen hayatı ve eşsiz edebi kişiliğinin bir kez daha hatırlanması amacıyla Nilüfer Belediyesi, PTT işbirliğiyle Türkiye tarihinde Nazım Hikmet adına ilk kişisel pulu çıkartıyor. Fiyatı 1.40 TL olan bu çok özel pul ve ilk gün zarfları 14 Ocak Perşembe günü Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenecek gecede konuklara armağan edilecek. Gece, Hasan Yükselir’in Nazım’ın şiirlerinden bestelediği şarkılardan oluşan ‘Sevda Ateşten Bir Gömlek’ adlı konseriyle son bulacak.

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