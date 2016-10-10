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Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikâyeleri...

10 Ekim katliamının üzerinden 1 yıl geçti

10 Ekim 2016 12:44

IŞİD'in Ankara'daki Barış Mitingi'ni hedef aldığı ve Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemi olarak kayıtlara geçen 10 Ekim Ankara Garı katliamının bugün yıl dönümü...

101 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 508 kişi de yaralanmıştı. Geride kalanlar için en zor 1 yıl biterken, yaralı kurtulanlardan bazıları hâlâ tedavisine devam ediyor, bazıları ise artık engelli.

Katliamdan sonra, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun ekibi ve kaynaklarıyla, 'Barış Portreleri' adıyla 101015ankara.org adresinde saldırıda hayatını kaybedenlerin hikâyeleri anlatıldı. 

Katliamın 1. yılında 'Barış Portreleri'ni tekrar sunuyoruz.

Portrelerin tamamına ulaşmak için tıklayın

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Ankara katliamı10 Ekimen kanlı terör saldırısıBarış Portreleri101 kişi öldü

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