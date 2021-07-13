İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan Türkiye tarihinin en büyük refinansmanı; kredi vadesi uzatıldı, faizleri düşürüldü

Refinansman Nedir? Refinansman daha önceden çekilmiş bir kredinin, daha avantajlı faiz oranı ya da aylık ödeme tutarıyla başka bankadan kredi çekilerek kapatılmasıdır. Bu sayede tüketici, başka bir bankadan çektiği düşük faiz oranlı kredi ile önceki kredisini kapatabilir ve daha düşük faiz oranıyla borçlanabilir.