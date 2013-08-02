Türkiye tarihinde üniversiteler hiç bu kadar itibarsızlaşmadı

Rize’deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin dün gazetelerde yayımlattığı öğretim üyesi ilanında işe alınacak isimlerin açıkça yer almasının ardından bugün bir açıklama yapan Üniversite Konseyleri Derneği, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yaşanan skandal sürpriz olarak kabul edilmemelidir" dedi.

Açıklamada, “AKP’nin, devleti tamamen ele geçirmesinden önce üniversitelerin yine baskıcı ve piyasacı eğilimleri vardı, ama devletin ve üniversitelerinin bu kadar inandırıcılığını yitirdiği, bu kadar çapsızlaştığı, yaptığı hileleri bile bu kadar yüzüne gözüne bulaştırdığı bir dönem olmamıştı. Yitirilen itibarın, bu düzen içinde yeniden kazanılabileceği bir dönem olmayacağını düşünüyoruz” denildi.

Üniversite Konseyleri Derneği’nin açıklaması şöyle:

“Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin açılan kadrolar için sitesine koyduğu ilanda, söz konusu kadrolara yerleştirilmesi düşünülen akademisyenlerin isimlerinin de yer alması büyük bir skandala yol açmıştır.

Sürpriz olarak kabul edilmemeli

AKP döneminde yoğun bir kadrolaşma yaşandığı, liyakatin ve üniversite geleneklerinin çiğnendiği, bilimden, aydınlanmadan yana akademisyenlerin yıldırılmaya çalışıldığı çok iyi biliniyor. Bu nedenle de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde yaşanan skandal sürpriz olarak kabul edilmemelidir.

‘Böyle çapsızlık görülmedi’

Ancak olayın işaret edilmesi gereken başka bir yönü daha bulunmaktadır. AKP’nin, devleti tamamen ele geçirmesinden önce üniversitelerin yine baskıcı ve piyasacı eğilimleri vardı, ama devletin ve üniversitelerinin bu kadar inandırıcılığını yitirdiği, bu kadar çapsızlaştığı, yaptığı hileleri bile bu kadar yüzüne gözüne bulaştırdığı bir dönem olmamıştı.

Yitirilen itibarın, bu düzen içinde yeniden kazanılabileceği bir dönem olmayacağını düşünüyoruz. Geçmiş olsun sermayenin AKP eliyle kurduğu düzene. Emekçi halkımız ve ülkenin namuslu, yurtsever akademisyenleri yenisini elleriyle kuracaklardır.”