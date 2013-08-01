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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden skandal ilan

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına verilen bir ilanda, işe alınacak akademisyenlerde aranan kriterler yerine doğrudan alınacak isimler yer aldı

01 Ağustos 2013 19:59

Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adına, Basın İlan Kurumu aracılığı ulusal bir gazetede yer alan bir ilan inanılması zor bir skandala yol açtı.

 İlanda, Tıp, Mühendislik, Fen Edebiyat Fakültesine 1’er, Su Ürünleri Fakültesine ise 2 doçent; İlahiyat Fakültesine ise 1 Yard. Doç. alınacağı kişi isimleriyle ilan edildi. Ancak ilanda, kriterler yerine doğrudan alınacak akademisyenlerin isimleri yer aldı. İlanda, isimlerin yanında çeşitli notların da yer alması dikkat çekti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Tıp Fakültesi için aranan öğretim üyesinin karşısına Ahmet Pergel ismi yer aldı. Pergel’in isminin yanında ise “Doçentliği alamadı sorulacak” notu bulunuyor. Yine Fen Edebiyat Fakültesi’ne alınacak öğretim üyesinin karşısında ise Murat Tomakin’in adı yer alıyor. Tomakin’in isminin yanına ise “İzinli” notu düşülmüş.

 

Türk Tabipler Birliği: Torpil alenileşti

 

Konuyla ilgili bilgi veren Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Beyazıt İlhan, akademik kadro ilanındaki keyfi yaklaşımları TTB olarak geçmişten bu yana engellemeye çalıştıklarını söyledi. İlhan şöyle devam etti:

 “Söz konusu kadro ilanında da görülüyor ki ilan edilmekte olan kadrolara kimlerin atanacağı, ilanı verenler tarafından önceden belirlenmiş. Adrese teslim kadro ilanı yapmak, Türkiye’de üniversiteler arasında sıradan oldu, burada ise skandalın büyüğü var. TTB olarak, üniversitelere emek vermeden, oraya hiç uğramadan, asistan yetiştirmeden jet profesör olan kişilerin atanmasına karşıyız. Ne yazık bu ilanda adı geçen RTE üniversitesi, üniversiteye hiç uğramayan hekimlere profesörlük unvanı verme konusunda da önde gelen üniversitelerimizden bir tanesi. Akademik hayatı bu kadar değersizleştiren bir durumu kabul etmiyoruz.”

“YÖK’ü ve Cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz. Tüm üniversitelerimizi, tüm akademisyenlerimizi akademiye bilime sahip çıkmaya ve böyle keyfi uygulamalara karşı durmaya davet ediyorum. Ne yazık ki bu ilanı apar topar kaldırıp yerine koydukları ilanda da aynı keyfi yaklaşımın sürdüğünü, kişileri tarif eden kriterler konulduğunu görüyoruz. RTE Üniversitesi açısından utanç verici bir durum. Torpil hiç bu kadar aleni ve çarpıcı olmamıştı.”

Konu ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden, yapılan ilk açıklamada ilanın bu hali ile bilinçli şekilde verilmediği belirtildi.

 

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