Türkiye tarihinde ilk; cezaevindeki cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, seçim kampanyasını nasıl yürütecek?

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kampanyasına cezaevinden başlıyor. Sosyal medyanın yanı sıra Demirtaş’ın “seçmene dokunabilmesi” amacıyla HDP’lilerin mitinglerinde meydanlarda Demirtaş’ın fotoğraf, kartpostal, kısa notları ve maskeleri kullanılacak.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın cezaevi koşullarında yürüteceği seçim kampanyasına yönelik parti içinde görüşler netleşmeye başladı. 22 Mayıs’ta yapılacak HDP milletvekili aday tanıtım toplantısının ardından Edirne ve Ardahan’dan eş zamanlı olarak bir kampanya sürecinin başlatılması planlanıyor.

Parti yöneticileri Demirtaş maskelerinin seçmene dağıtılarak, “Demirtaş biziz” mesajının verilebileceği, bu gibi araçlarla seçmenle arasında bir bağ kurulmasının amaçlandığı ifade ediyor. Sosyal medya üzerinden Demirtaş’ın kişisel hesabının yanı sıra HDP’nin resmi hesapları ve milletvekillerinin kişisel hesaplarının da kullanılacağı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin katılacağı mitinglerde de Demirtaş’ın kısa ve özet mesajlarla alanlardaki seçmene doğrudan ulaşmasının sağlanacağı ifade ediliyor. Demirtaş’ın tahliye edilmesi amacıyla “Demirtaşa özgürlük çünkü” sloganıyla sosyal medya üzerinden bir çalışma da başlatıldı.

Mal varlığını açıkladı

Demirtaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin çağrısı üzerine sosyal medya üzerinden mal varlığını açıkladı ve diplomasının bir örneğini de paylaştı. Demirtaş, “Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin lira değerinde bir konut. 55 bin lira değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma” ifadesini kullandı.

Demirtaş aynı zamanda “Şeffaflık Taahhütnamesi” başlığıyla da cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yolsuzlukla mücadele alanında gerekli adımları atılması, siyasi etik yasası çıkarılması, siyasetin finansmanında şeffaflığa yönelik yasal düzenlemeler yapılmasına konularında gerekli iradeyi göstereceğine ilişkin yazılı belgeyi de paylaştı.