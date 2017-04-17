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Medya

Türkiye, tarihi referandumu hangi kanaldan izledi?

'Survivor', dördüncü sırada yer aldı

17 Nisan 2017 14:04

Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasına ilişkin birçok televizyon kanalı "özel yayın" hazırladı. Bu programlar arasında FOX TV'de ekrana gelen "Yorumlar" birinci sıraya otururken, ikinci sırada yine Fox TV'de ekrana gelen "Seçim Analiz" programı, üçüncü sırada ise Fox TV'de yayınlanan seçim programı "Şimdi Ne Olacak" yer aldı.

AB grubunda yine "Yorumlar" birinci olurken, ikincilik "Seçim Analiz"in, üçüncülük ise "Şimdi Ne Olacak"ın oldu.

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