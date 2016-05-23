"Türkiye tank ve buldozerlerle Suriye'ye girdi" iddiası

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı bazı birliklerin tank ve buldozerlerle Mardin'in 14 Mart'tan beri çatışmaların devam ettiği Nusaybin ilçesinden Suriye'ye girerek tahkimat yapmaya başladığı iddia edildi.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) kaynakları, Türk askerlerinin bir buldozer, iki tank ve çok sayıda kamyonla ile dün yerel saatle 09.45'te Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Kamışlı kentine yakın bir noktadan Suriye topraklarına girdiğini iddia etti.

Habere göre, görgü tanıklarının KYB medya merkezine verdiği bilgilerde, Türk askerlerinin Kamışlı yakınlarında tahkimat yapmaya başladığı öne sürüldü.