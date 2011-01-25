-TÜRKİYE, TANITIMDA "DUYGULARA" HİTAP EDECEK ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Türkiye'nin yurt dışındaki tanıtım kampanyasında bu yıl kullanılan görsellerde Türkiye'ye özgü seyahat deneyimi vurgulanarak, duygulara hitap eden unsurlar kullanıldı. Termal, sağlık, spor ve kongre turizmini ön plana çıkaran görsellere daha fazla yer verildi. Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri barındıran Kapadokya, Nemrut Dağı, Pamukkale gibi destinasyonlar da kampanyada yer buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, yaptığı açıklamada, 26 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında Viyana'da 2011 yılında Türkiye'nin reklam kampanyalarını yürütecek ajansların ihale sonucu belirlendiğini anımsattı. Türkiye'nin tanıtımında katılımı sağlamak ve daha saydam bir ihale süreci ortaya koymak amacıyla ihale komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli 5 temsilciyle Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) yetkilileri, Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım Bölümü ile Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden akademisyenler ve Reklamcılar Derneği temsilcisi gibi farklı pazarları temsil eden üyelerin görev yaptığını bildiren Taşbaşı, kazanan firmaların, ihaleye teklif gönderen dünya çapındaki 31 reklam ajansı arasından seçildiğini kaydetti. Taşbaşı, bu yıl Türkiye'nin rakip ülkelerden farklılığını, ürün üstünlüğünü ve çeşitliliğini vurgulayan bir stratejiyle hareket ettiklerini söyledi. Kampanyada Türkiye'nin sunduğu yaşam tarzının ve eşsiz seyahat deneyiminin ön plana çıkarıldığını anlatan Taşbaşı, her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür mirasına yönelik görsellere de yer verdiklerini belirtti. -''PAZARLARA YÖNELİK GÖRSELLER SEÇİLDİ''- Yurt dışı tanıtımında bu yıl ''duygulara'' hitap eden bir kampanya hedeflendiğini dile getiren Taşbaşı, görselleri seçerken pazarlara göre hareket edildiğini belirtti. Orta Doğu pazarında tarihi yerler ve aile unsurunun öne çıkarıldığını belirten Taşbaşı, aynı şekilde Uzak Doğu pazarında da kültürel değerlerin vurgulandığını kaydetti. Görsellerde İstanbul'daki tarihi mekanlara da yer verdiklerini ifade eden Taşbaşı, şöyle konuştu: ''Bunların dışında Pamukkale, Kapadokya ve Nemrut Dağı görsellerde yerini aldı. İskandinavya ve İngiltere pazarı için de golf turizmini anlatan görselleri kullandık. Avrupa pazarında kültür ağırlıklı, Rusya'da daha çok aile kavramı, deniz, kum ve güneş görselleri ön planda oldu. Bu yıl termal, spor, sağlık ve kongre turizmini biraz daha fazla kullanacağız. Kampanyamızın başarılı olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre Türkiye'ye yapılan rezervasyonlarda düşme yok çok iyi gidiyoruz.''