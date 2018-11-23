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"Türkiye tanınmaz haldesin: 120 bin çocuk doğum yaptı; memlekette vosvoslar, mutfak tüpleri, tencereler, çaydanlıklar dahi güvende değil"

"Yukarıdakilerde bir tepki, bir tedirginlik, bir alınganlık, bir utanma belirtisi var mı?"

23 Kasım 2018 11:13

Sözcü yazarı Bekir Coşkun,  6 yılda 120 bin çocuğun doğum yaptığını aktararak, "Yukarıdakilerde bir tepki, bir tedirginlik, bir alınganlık, bir utanma belirtisi var mı?...Yok…İşte böyle oldun Türkiye…Çürüye çürüye, tanınmaz haldesin…" dedi. 

Bekir Coşkun, magaza vitrinindeki  cansız kadın mankenin kaçırıldığını, balerin kadın heykelinin 'Ne bu baldır-bacak' diye tekme tokat dövülüp ardından heykele tecavüz girişimi iddiasını hatırlatarak "Ne çok sapık var: Kısa etekli kız…Sokakta yalnız kadın… Şortlu yolcu… Heykel…Damacana…Komşunun keçisi… Eşek... Saldırıyorlar…Genç müritlerin şikayeti üzerine Konya'da yargılanan şeyh, iddiaya göre ilgi duyduğu müritlerini zikir törenlerinde, ortada öyle dönerken seçiyormuş, güzellik yarışması gibi hani" dedi. 

"Memlekette vosvoslar, tencereler,                          çaydanlıklar dahi güvende değil"

"Türkiye; asansörde damacanaya tecavüz eden adam yakalandı…Memlekette vosvoslar, mutfak tüpleri, tencereler, çaydanlıklar dahi güvende değildi…" diyen Coşkun,  6 yılda 120 bin çocuğun doğum yaptığını kaydetti. Yazar, "Yukarıdakilerde bir tepki, bir tedirginlik, bir alınganlık, bir utanma belirtisi var mı?.." sorusunu yönelterek, "Yok…İşte böyle oldun Türkiye…Çürüye çürüye, tanınmaz haldesin…" diye yazdı. 

Bekir Coşkun'un "Sapık sayımız arttı…" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz 

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