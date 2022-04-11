Türkiye talep etti, ABD reddetti: Derya Büyükuncu'nun paylaşımları 'ifade özgürlüğü' kapsamında

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalanmasının ardından 'helva' paylaşımı yapmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

ABD, Türkiye'nin ifadesinin alınmasını istediği eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun paylaşımlarını 'ifade özgürlüğü' kapsamında görerek talebi reddeti.

ABD'de yaşayan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun Twitter'da yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek hakkında yakalama kararı çıkarttı. Türkiye, ABD'den Büyükuncu'nun ifadesinin alınması talebinde bulunduğu ancak ABD'nin yaşanan duruma 'ifade özgürlüğü' nitelendirmesi yaparak söz konusu talebi reddettiği ortaya çıktı.

Twitter'dan olayı duyuran gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaşımları şöyle:

"Amerikan Adalet Bakanlığı Türk makamlarının talebine verdiği yanıtta 'Bir ifadenin yargılanabilmesi için ya direk tehdit içermesi ya da şiddet eylemine yol açmış olması gerekir' diyor."

Ne olmuştu?

Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalanmasının ardından Twitter'da 'helva' paylaşımı yapmış ve hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Büyükuncu'nun paylaşımı da şöyle: