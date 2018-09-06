Türkiye Takım Tezgahları Sektörüne kadın eli değdi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Türkiye Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), kadın çalışanların oranının yüzde 10’dan yüzde 13’e yükseldiğini ve sektörün üç bin kadın çalışanıyla yoluna daha güçlü devam ettiğini açıkladı.

Türkiye Takım Tezgahları Sektörünün kadınların iş hayatına katılımının bir tercih değil eşitlik meselesi olduğunun farkındalığıyla İK süreçlerini yönettiğini söyleyen TİAD Başkanı Hakan Aydoğdu, son 5 yıl değerlendirildiğinde toplam çalışan sayısının yüzde 31 artış göstererek 22 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Son yıllarda kadınların iş gücüne katılım oranının bir işin başarısı için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Aydoğdu, TİAD olarak kadınların iş hayatına katılımının bir tercih değil eşitlik meselesi olduğunu düşündüklerini belirtti ve ekledi:

“Bu farkındalıkla da sektörümüzde son 5 yıl içerisinde kadın çalışanların oranı yüzde 10’dan yüzde 13’e yükselmiş ve 3 bin kişiye ulaşmıştır.

“Türkiye takım tezgahları üretimi, satışı ve satış sonrası hizmetlerinde kadınlar ağırlıklı olarak Ar-Ge, kalite kontrol ve finans bölümlerinde çalışmaktadır.

“Son 5 yılın verilerine baktığımızda sektörde istihdam edilen kadın çalışan sayısında yüzde 67’lik bir artış olmuş ve 3 bin kadın çalışana ulaşılmıştır.

“Kadın çalışanlar sektörde istihdam edilen işgücünün yüzde 13’ünü oluşturmaktadır.

“Biliyoruz ki iş dünyasına kadın eli değdiği zaman ortaya çıkan iş daha detaylı, daha titiz bir çalışmanın meyvesi olacaktır.

“Sektörümüzde çalışan kadınların yaş aralığı 25 ila 50 arasındadır.

“TİAD olarak kadınların işgücüne katılmasının çok önemli olduğunu biliyor ve bunu her fırsatta vurguluyoruz. Toplam 9 çalışanımızın 7’si kadındır.” (Fotoğraflı)