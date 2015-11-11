"Türkiye, Suriye'ye yönelik kara operasyonunu tek başına düzenleyebilir ama ödülün ne olduğu önemli!"

Batılı koalisyon güçlerinin Türkiye’yi Suriye’ye tek başına asker göndermeye ikna edebileceğini iddia eden USAK Başkanı Prof. Sedat Laçiner, kara operasyonunun büyük riskler taşıdığını söyledi. Böyle bir operasyonun çok maliyetli olduğunu belirten Laçiner, "Biraz uğraşılırsa Türkiye tek başına girmeye de ikna edilir. Bu ne sunduğunuza bağlı. Havucun, ödülün ne olduğuna bağlı" dedi.

Sputnik'ten Elif Örnek'in haberine göre, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı Sedat Laçiner, kısa bir süre önce gündeme getirilen ‘Suriye’ye kara operasyonu düzenlenmesi’ ihtimalini ve olası sonuçlarını Sputnik için değerlendirdi. Laçiner, bu tarz bir operasyonun ABD ölçeğindeki ülkeler için bile çok maliyetli olduğunu ve büyük riskler taşıdığını belirtti.

"Kara savaşının maliyeti çok yüksek"

İttifakın hedefleri arasında uyumsuzluk bulunduğuna dikkat çeken Laçiner, Türkiye’nin öncelikli hedefinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olduğunu, durumun Kürt meselesini de ilgilendiren boyutu nedeniyle de çıkar çatışması yaşanacağını kaydetti. Laçiner, çıkar çatışmasının getirdiği risklerin yanı sıra, karadan müdahalenin ağır bedelleri olacağına dikkat çekti:

“Kara savaşının maliyeti çok yüksek. Bunu Irak savaşında da gördük. Karşınızda kim olursa olsun; IŞİD olsun, Nusra olsun, El Kaide olsun veya başka bir grup olsun, bu coğrafyada düzenli orduların ağır bedeller ödemeden savaşları belli bir seviyeye getirebilmeleri çok zor ve bunu Amerika Birleşik Devletleri göze alabilecek durumda değil. Benzeri bir şekilde Avrupa Birliği ülkelerinin de bu konuda çok istekli olmadıkları açık.”

"Türkiye ve PYD farklı nedenlerle, farklı hedefler için kara operasyonu için bastırıyor"

Kara operasyonu tartışmasını gündeme getiren gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Laçiner “Birincisi; havadan yapılan operasyonlarla varılabilecek bir sınır var. O sınıra gelinmiş durumda. Sonuç almakta zorlanıyor müttefikler. İkincisi; Türkiye ve PYD farklı nedenlerle, farklı hedefler için kara operasyonu için bastırıyor. Türkiye şu andaki durumdan memnun değil. Seçimlerden sonra Türkiye içerisindeki muhalefetin de sesinin nispeten kısılmış olması, hükümete dışarıda istediğini yapabileceği geniş bir manevra alanı sunuyor. Üçüncü bir neden de tabii ki Rusya faktörü. Rusya’nın oyuna dâhil olmuş olması bu konularda biraz daha hızlı hareket etmeyi gerektiriyor” dedi.

"Biraz uğraşılırsa Türkiye tek başına girmeye de ikna edilir"

Karadan müdahaleyi kimin yapacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu kaydeden Laçiner “Türkiye istekli gibi görünüyor ‘Ben tek başıma gitmem, yanıma arkadaş arıyorum’ diyor. Biraz uğraşılırsa Türkiye tek başına girmeye de ikna edilir. Bu ne sunduğunuza bağlı. Havucun, ödülün ne olduğuna bağlı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Barack Obama’nın çok aktif bir Ortadoğu politikası izlemek istemediğini, bir yanda bölgede ağırlığı kaybetmek istemeyen Cumhuriyetçilerin baskısı, öte yandan Irak’taki tecrübelerin tekrar etmesinden korkanlar bulunduğunu ifade eden Laçiner “Dolayısıyla Obama için en iyi seçenek herhalde Türkiye gibi, PYD gibi üçüncü güçlerin burada kara savaşı yükünü üstlenmesi, kendisinin bunu finanse etmesi ve yan araçlarla desteklemesi” dedi.

"Türkiye’nin kara operasyonu yapmasının ağır yükleri olabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Suriye’nin kuzeyinde ÖSO’nun ve Türkmenlerin ağırlıklı olduğu bir devlet oluşmasını istediklerini savunan Laçiner, olası bir kara operasyonunun büyük riskler taşıdığını ifade etti. ‘ABD ölçeğindeki bir devletin dahi altından kalkmakta zorlandığı bir savaşın’ söz konusu olduğunu kaydeden Laçiner, Irak ve Suriye’nin diğer coğrafyalara göre çok daha sıkıntılı yerler olduğunu söyledi.

Laçiner, ABD’nin Irak işgali sonrası El Kaide’nin bir uzantısı olan IŞİD’in ortaya çıktığını anımsatarak, koalisyon güçlerinin olası bir kara müdahalesinin benzer sonuçlara yol açabileceğini belirtti. Türkiye’nin kara operasyonu yapmasının ağır yükleri olabileceğine dikkat çeken Laçiner, milyonlarca mültecinin girişinin bile Türkiye’nin ‘belini büktüğünü’ söyledi.