Davutoğlu: Koalisyon ve bütünleşmiş bir strateji varsa, Türkiye Suriye'ye kara operasyonunda rol almaya hazır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir kara operasyonu düzenleyip düzenlemeyeceği yönündeki bir soruya, "Eğer koalisyon ve çok iyi bütünleşmiş bir strateji varsa, Türkiye her anlamda rol almaya hazırdır" yanıtını verdi.

soL Haber Portalı'nda yer alan habere göre, CNN International’da Christiane Amanpour’un konuğu olan ve IŞİD’e yönelik operasyonları konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin IŞİD’e yönelik kara operasyonu düzenleyip düzenlemeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kara gücü, hep birlikte konuşmamız, paylaşmamız gereken bir durum. Hava ve kara operasyonu olmak üzere bütünleşmiş bir stratejiye ihtiyacımız var. Ancak Türkiye tek başına tüm yükü üstlenemez. Eğer koalisyon ve çok iyi bütünleşmiş bir strateji varsa, Türkiye her anlamda rol almaya hazırdır."

"Aksi takdirde, DEAŞ yerine başka bir terörist grup ortaya çıkar"

Davutoğlu, “Kara operasyonu dahil mi” sorusunu ise “Evet, elbette. Bütünleşmiş bir stratejiye ihtiyaç var. Aksi takdirde, DAEŞ'e (IŞİD) karşı karadan operasyon düzenlerken sahada güç boşluğunun devam etmesi, DAEŞ'in yerine başka bir terörist grubun ortaya çıkmasına sebep olur. Suriye krizini kapsamlı şekilde çözmeliyiz" şeklinde yanıtladı.

Amanpour’un Türkiye’nin Suriye’de krizin “çözümünde” daha çok rol oynamak konusundaki şartının ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı durması olup olmadığını sorması üzerine Davutoğlu, “Evet. Bu problemi ve boşluğu yaratan tüm rejimler ve gruplara karşı durma…” ifadelerini kullandı.

“Biz hemen hemen her gün ya da haftanın birçok günü koalisyon içinde DAEŞ'e karşı hava operasyonu düzenliyoruz. Ancak bu yeterli değil. Biz bunu gözlemliyoruz” diyen Davutoğlu bir kez daha “güvenli bölge” istedi. Başbakan, “Şimdi biz müttefiklerimize aylardır önerdiğimiz gibi, yine güvenli bölgeye sahip olmayı ve DAEŞ'i sınırlarımızdan uzağa itmeyi öneriyoruz” diye konuştu.