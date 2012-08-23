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Türkiye Suriye'nin internetini kesti

Siyasi tarafta iplerin koptuğu, ticari ilişkilerde ise günden güne sert düşüş yaşanan Türkiye ile Suriye arasında internet bağlantısı da koptu

23 Ağustos 2012 13:17

Suriye’nin internete bağlanmasında, yurtdışına çıkış yapmasında önemli rol oynayan Türk Telekom’un 12 Ağustos itibariyle bu hizmeti sıfırladığı ortaya çıktı.

Yaşanan bu durum ülkede internet hizmetinin yavaşlamasına hatta zaman zaman kesilmesine yol açıyor.

Milliyet gazetesi'nde yer alan habere göre, internet işinde data transferi istatistiklerini tutan Renesys şirketinin verilerine dayanarak Türkiye’nin 12 Ağustos tarihinden itibaren Suriye’ye sağladığı internet bağlantısının sonlandığını söylemek mümkün.

Türk-Suriye ilişkilerinin bu son gelişmede rolü olabileceği ifade ediliyor. Buna karşılık Türk Telekom yetkilileri kesintinin bölgedeki olaylardan dolayı yaşandığını Suriye Telekom’un ise arızalara müdahale edemediği bilgisini verdi.


Yükü Çinliler taşıyor


Son bilgilere göre artık Suriye’yi internete bağlı tutan tek firma Çinli PCCW firması.

Ülkedeki ayaklanmayla ilgili bilgilerin dünyaya ulaşmasında hayati rol oynayan interneti Hong Kong merkezli PCCW ayakta tutuyor. Şirket Suriye’ye deniz altından Lübnan, Mısır ve Kıbrıs hattından internet bağlantısı sağlıyor.

Türk Telekom’un 3 Ağustos tarihinde bir günlüğüne internet hizmeti vermediği, İtalyan Telecom Italia ile Alman Deutsche Telecom’un da verdiği altyapı servisini sınırladığı belirtiliyor. Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini Lübnan kökenli Saudi Oger kontrol ediyor. Suriye’ye elektrik satan Türkiye, bu hizmeti sonlandırmayı düşünmezken Enerji Bakanlığı bunun gerekçesini insani ihtiyaca bağlıyor.

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