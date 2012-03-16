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Politika

Türkiye, Suriye'deki gazeteciler için İran'dan yardım istedi

Suriye'de kaybolan gazeteciler için Türkiye İran'ın devreye girmesini istedi

16 Mart 2012 22:18

 

T24 - İran’ın Ankara’daki büyükelçisi Bahmen Hüseyinpur, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Suriye’de kaybolan Türk gazetecilerin özgür kalmasına yardımcı olunması için İranlı mevkitaşı Ali Ekber Salihi’yi aradığını bildirdi. 
 
Hüseyinpur “Suriye’de kaybolan iki Türk gazetecinin bulunması için Tahran yönetiminin hazır olduğunu” söyledi. 
 
İran’ın resmi haber ajansı İRNA’ya bilgi veren İranlı Büyükelçi, “Suriye’deki iki Türk gazetecinin serbest kalması için Bakan Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’yi telefonla aradı. İran bu konuda gerekli yardımı yapacaktır” dedi. 
 
Hüseyinpur, Türk gazetecilerin bir an önce ülkelerine geri dönmelerini umut ettiğini söyledi. 
 
Suriye’de bulunan Türk gazeteciler Adem Özköse ve Hamit Coşkun'dan yaklaşık bir haftadan beri haber alınamıyor.(

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