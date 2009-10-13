Türkiye-Suriye sınırındaki bariyer kaldırıldı

T24 - Türkiye ile Suriye arasında vize muafiyeti içeren anlaşma Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından imzalandı. Türk ve Suriyeli bakanlar, sınırdaki bariyeri birlikte kaldırıp güvencinler uçurdular.

Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı'nın ardından vize muafiyeti anlaşması çerçevesinde Suriye tarafında, sınırda ve Türkiye tarafında olmak üzere üç ayrı tören düzenlendi.

Önce Suriye tarafında yapılan törene katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet bakanları Hayati Yazıcı ve Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ile Suriyeli bakanlar, bu ülkenin Esselame Sınır Kapısı'ndan tampon bölgeye geçti.





Hep birlikte bariyeri kaldırdılar



Burada bir süre bekleyen bakanlar, ikram ve halk oyunları gösterilerinin ardından sınırdaki barikatı birlikte tutarak kaldırdılar ve barikatla bir süre yürüdüler.

Esselame sınır kapısından Suriye halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle uğurlanan bakanlar ve beraberindekileri Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Kilis Valisi Turhan Ayvaz, AKP milletvekilleri Hasan Kara ve Hüseyin Devecioğlu ile Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosu Heysem Saad karşıladı.

Bakanlar daha sonra, iki ülke arasındaki vize muafiyeti anlaşmasının imza töreni için Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ne geçti.

Burada yapılan gösterilerin ardından iki bakan, Türkiye ile Suriye arasında vize muafiyeti getiren anlaşmaya imza koydu.

İmza töreninde beyaz güvercinler ile kırmızı ve beyaz reklerde balonlar uçuruldu ve aile fotoğrafı çektirildi.

Daha sonra Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Bakanlar Toplantısı'nın ikinci bölümü için Gaziantep'e hareket edildi.

