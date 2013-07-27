Türkiye-Suriye sınırında orman yangını

Antakya Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yayladağı ilçesi Çalıboğazı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 helikopter, 3 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale edildiğini belirten Harbi, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre yarım hektar alanın zarar gördüğünü vurgulayan Harbi, yangının Çalıboğazı Sınır Karakolu ve diğer ormanlık alanlara sırçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

Bu arada, Çalıboğazı Sınır Karakolu'nda da yangın için önlem alındı. 3. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Salim Afgün, bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü, Yayladağı Belediyesi ve 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na ait 2 su tankerinin ekiplere destek verdiği belirtildi.