Türkiye-Suriye sınırında gerginlik: 1 ölü

İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'den dün akşam Türkiye'ye girmek isteyen 200 kişilik kaçakçı grubuna müdahale edildi. Müdahale sırasında kaçakçılardan biri nöbetçi askerin silahını almaya çalıştığı sırada vuruldu. Kaçakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmek isteyen ve ellerinde koli olan 200 kişilik kaçakçı grubu ile yanlarında 300 civarında küçükbaş hayvan sürüsünün tespit edilerek, müdahale edildiği bildirildi.

Askerin silahını almaya çalıştı

Açıklamada, Suriye uyruklu İlyas Cesim'in hudut nöbetçisinin silahını almaya çalışması üzerine askerin bir el yere doğru ateş ettiği, yerden seken merminin da Cesim'i sol omzundan yaraladığı belirtildi. Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suriye uyruklu İlyas Cesim hayatını kaybetti. Olayla ilgili askeri savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.