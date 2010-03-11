T24 - Medialog Platformu'ndan düzenlediği çalıştayda, Türkiye ve Suriye'nin imajında iki ülke medyasının rolü ele alındı.



Genel Sekreterliğini Erkam Tufan Aytav, Proje Koordinatörlüğünü Yavuz Baydar'ın yürüttüğü Medilog Platform'un ev sahipliğinde “Türkiye - Suriye Medya Çalıştayı - İki Ülke Medyasında Türkiye ve Suriye İmajı - Geçmişten Günümüze” başlığı altında düzenlenen çalıştay (11 Mart 2010) Sultanahmet Golden Horn Otel'de yapıldı.



Çalıştayda El Vahde Basın ve Yayın Merkezi Müdürü Halah El Mufteh “Suriye ve Medyasında Türkiye İmajı-Geçmişten günümüze” başlıklı bir sunum yaptı.



SETA Vakfı Medya ve İletişim Koordinatörü Samet Günek'in de “Türkiye ve Medyasında Suriye-Arap İmajı - Geçmişten günümüze” başlığıyla yaptığı sunumun ardından “müzakere” bölümünde Türk ve Suriyeli katılımcılar konuya ilişkin görüşlerini dile getirdiler.



Çalıştaya katılmak üzere Suriye'den gelen grupta İlyas Murat (Suriye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), Halaf El Mufteh (Suriye El Vahde Basın ve Yayın Kurumu Müdürü), Hüseyin Abbas ( Feda Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Halid El Eşhab (Sevra Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), Bessam Haşim (Baas Gazetesi Yazı İşleri Müdürü), İbrahim Hasan (Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın Yazı işleri ve Redakte Müdürü), Rafik Kuşha (Teşrin Gazetesi Yazarı), Faysal El Ali (Suriye Radyosu Haber Müdürü), Şevket Aksu (Suriye Radyosu Türkçe Servisinde programcı ve tercüman), Adem Muhammed (Suriye Radyo ve Televizyonu Halkla İlişkiler Müdürü) ve Bostan Cemiloğlu (Cihan Haber Ajansı Suriye Temsilcisi ) yer aldı.

