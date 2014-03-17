Türkiye-Suriye arasına yakıt kaçakçılığı için hortum döşemişler

Suriye'deki savaş nedeniyle sınırlarda kontrol zayıflayınca kaçakçılar yeni yöntem buldu. Artık katırlarla değil döşedikleri hortum hatlarıyla mazot kaçakçılığı başladı.

İç savaş nedeniyle sınırlarda kontrolün güçleştiği Suriye’den Türkiye’ye katır sırtında bidonlarla yapılan mazot kaçakçılığı yerini hortum hatlarına bıraktı. Radikal'den Ömer Koç'un haberine göre, son 1 yıl 4 aylık süreçte Suriye ile Hatay arasına farklı noktalarda döşenmiş toplam 25 kilometre uzunluğunda hortum hattı saptandı ve askerler tarafından imha edildi. Mayınlı tampon bölgeye rağmen yıllardır katır sırtında komşu ülkeden çay, şeker, elektronik eşya ve mazot kaçakçılığı yapıldı. Katır sırtlarında yapılan kaçakçılık, Suriye sınırına yakın bazı köylerin de geçim kaynağı haline geldi.

Suriye’deki iç savaşın ardından sınırdaki akaryakıt kaçakçılığında da adeta patlama yaşanırken, Genelkurmay Başkanlığı da bu ülke sınırındaki güvenlik önlemini en üst seviyeye çıkardı. Bunun üzerine kaçakçılığı önlemek isteyen askerlerle kaçakçılar arasında zaman zaman olaylar çıktı. Geçen yıl çıkan olaylarda 2 kişi öldü, yaralanan er Saddam Karadudak 4 Eylül’de şehit oldu. Bu gelişmeler üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı yolunda sınıra kurşun geçirmez fiziki engel yapımına başladı.

Kimlik değiştirdi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kaçakçılar da taktik değiştirme yoluna gitti ve ‘katır’ dönemi kapandı, ‘hortum’ dönemi başladı. Akaryakıt kaçakçılığı artık Suriye ile Türkiye arasına döşenen hortum hatlarıyla yapılmaya başlandı. Yer altından ve iki ülkeyi ayıran Asi Nehri içinden döşenen hortum hatları aracılığıyla yapılan kaçakçılıkta Suriye tarafındaki motopomplar, akaryakıtı borularla Türkiye’ye pompalıyor. Kaçakçılar, hortumlarla Türkiye’ye gelen mazotu bidonlara doldurarak ucuz fiyatlarla piyasaya sürüyor.

Hortum yöntemi, Genelkurmay Başkanlığı’nın verilerine göre Hatay’da ilk olarak 5 Aralık 2013’te tespit edildi. Hatay’ın Narlıca Beldesi’nde 2’nci Hudut Alay Komutanlığı Şehit Üsteğmen M.Ali Büken Hudut Karakol sorumluluk bölgesinde, birinci derece askeri yasak bölge olan Asi Nehri üzerinden 2 bin 500 metre uzunluğunda bir boru hattını tespit eden askerler durumu Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Savcılığın talimatı üzerine hortum hattı imha edildi.

25 kilometre hortum döşenmiş

Kaçakçıların yöntem değiştirdiğini anlayan sınır birlikleri, devriye görevlerini bir gözü sınırda bir gözü yerde yapmaya başladı. Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesindeki verilerden elde edilen bilgilere göre özellikle yollardaki şekil bozukluklarına dikkat eden askerler, bugüne kadar Suriye ile Hatay arasında muhtemelen gece çalışmaları ile döşenmiş toplam 25 kilometre uzunluğunda hortum hattı tespit etti. Bu hatlar, ilgili birimlere bilgi verildikten sonra cumhuriyet savcılığının talimatıyla ya kesilerek ya da yakılarak içerisinde mazotla birlikte imha edildi. Son olarak 12 Şubat’ta tespit edilen hortum hattının kesilerek imha edilmesi sırasında ise mazotu pompalayan motopomp, askerlerin boruyu kesmesiyle hava yapması sonucu patladı ve bu patlama da 20 ton mazot yandı.

Gazeteciye giriş yasak

Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar, kaçakçılık sırasında çıkan arbede ve olayların basında geniş yer alması üzerine Suriye sınırındaki geçimini kaçakçılıkla sağlayan köylüler, gazetecilere büyük tepki gösterdi ve giriş yasağı getirdi. Yasak sonrası gerekçesi her ne olursa olsun köylere gazetecilerin girmesi engellendi.