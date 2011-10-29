-Türkiye Süpermoto Şampiyonası başladı SAKARYA (A.A) - 29.10.2011 - Türkiye Süpermoto Şampiyonası 6'ncı Ayak yarışları, sıralama turlarıyla başladı. Akyazı Kenan Sofuoğlu Pisti'nde yarın yapılacak yarışların sıralama turları, Süpermoto A, Süpermoto B, Gençler 85 cc, Minikler 65 cc ve Minikler 50 cc kategorilerinde yapıldı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, pistte bazı eksikliklerin olduğunu belirterek, yarışların eksikliklerin kısa zamanda giderilmesini sağlayacağını ifade etti. Pistin kısa sürede hazırlanıp hizmete girdiğini anlatan Sofuoğlu, ''Burada bu yarışların yapılmasındaki en büyük amaç bu zaten. Pistin ne gibi eksiklikleri var, görmek lazım bu şekilde. Böylece önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yarışlar için daha güzel bir pist haline gelecek burası. Türkiye Şampiyonası'nın burada yapılması gayet iyi. Tecrübeli pilotlar burada hünerlerini sergiliyor. Yarışlarda, pistten kaynaklı bazı sıkıntılar var tabii ki. Özellikle park yeri ve çevre düzenlemesi konularında sıkıntılar var. Bunların hepsini inşallah zamanla çözeceğiz'' dedi. Pistin yapılmasıyla birlikte kendisinin de antrenmanlarını rahat bir şekilde yapabildiğine dikkati çeken Kenan Sofuoğlu, yarışlarda küçük yaştaki yarışmacıların da boy göstermesinin gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi. Motor sporları konusunda önemli mesafeler alındığına işaret eden Sofuoğlu, ''Yarışlar şu anda çok güzel. Türkiye'deki yarışların ne kadar heyecanlı ve güzel olduğunu görüyoruz bu şekilde. Burada benim için güzel şey çocukların da yarışması. Onlarca çocuğun yarışması, Türkiye'nin bu spordaki geleceğini de gösteriyor. İnşallah bu çocukların birçoğu da uluslararası yarışmalarda yarışacak. Özellikle pistin çocuklar için iyi bir antrenman yeri olması önemli bizim için. Yarışlar konusunda eğitimler de yapılıyor burada. Yani gelecek adına her şey iyi gidiyor'' diye konuştu. Öte yandan, yarışmanın Süpermoto A kategorisinde piste çıkan Sofuoğlu, 48.213 saniyelik en iyi tur zamanıyla birinci olurken, yarın yapılacak yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Aynı kategoride Ata Nurcan ikinci, Toprak Rüzgatlıoğlu üçüncü, Şakir Şenkalaycı ise dördüncü oldu. Diğer kategorilerdeki sıralamalar ise şöyle oluştu: -Süpermoto B kategorisi: Denizhan Sökmen birinci, Seçkin Bakan ikinci, Nihat Baş üçüncü. -Gençler 85 cc kategorisi: Harun Çabuk birinci, Asrın Rodi Pak ikinci, Oğuz Taşhan üçüncü. -Minikler 65 cc kategorisi: Can Öncü birinci, Deniz Öncü ikinci, Emircan Şenkalaycı üçüncü. -Minikler 50 cc kategorisi: Bahattin Sofuoğlu birinci, İbrahim Taşhan ikinci, Tayga Yurtsever üçüncü.