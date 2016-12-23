"Türkiye, suikastçı polisin telefonundaki şifreyi Apple'a sordu"

Ankara'da Rus büyükelçiyi öldüren suikastçının üzerinden çıkan Apple 4s'i incelemek isteyen polis ekipleri, telefonun şifreli olması üzerine şifreyi kırmak için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı. Shift Delete'de yer alan habere göre, bunun üzerine, şifreyi kırması için iOS sistemini geliştiren Apple'a başvuran soruşturma ekibine Apple'dan henüz yanıt gelmedi.

FBI'ın talebini reddetmişti

Öte yandan, geçtiğimiz yıl ABD'de halkın üzerine ateş açan bir teröristin üzerinden de kilitli bir iPhone çıkmış ancak FBI şifreyi çözemeyince Apple'dan kilidi kırmasını istemiş ve olumsuz cevap almıştı.

Apple'ın şimdi Türk soruşturma ekibine de olumsuz cevap vermesi bekleniyor.

İkinci bir seçenek olaraksa, FBI'ın elindeki iPhone'u kırma yöntemini soruşturma ekibine açıklama ihtimali bulunuyor ancak bu çok küçük bir olasılık çünkü ABD'nin, Rus istihbaratının bu bilgiyi öğrenmesini istemeyeceği tahmin ediliyor.