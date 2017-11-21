Türkiye su ürünlerinde Norveç’in ardında ikinci sırada

İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Kültür balıkçılığında iddialı ülkelerden biri olan Yunanistan’ı geride bırakarak su ürünleri üretiminde Norveç’in ardından ikinci sıraya yerleşen Türkiye, önemli bir büyüme kaydetti. 260 bin ton ile ikinci sıraya yerleşen Türkiye, 160 bin ton deniz balığı ve 100 bin ton alabalık üretiyor.

Türkiye’de üretilen çipura ve levreğin yüzde 40’ını tek başına karşılayan Kılıç Deniz, üretiminin yüzde 70’ini de yurtdışına ihraç ediyor. Su ürünleri sektörü olarak 800 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç Deniz Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, 2023 yılına kadar 1.5 milyar dolarlık ihracat hedeflerini belirtti.

Üretiminin yüzde 70’ini yurt dışına ihraç eden Kılıç Deniz; yıllık 150 bin ton balık yemi, 65 bin ton deniz balığı, beş bin ton alabalık ve 413.5 milyon adetlik yavru balık üretimiyle çipura ve levrekte dünyanın en büyük su ürünleri firması olmayı başardı.

Son yıllarda yatırımlarını artırarak Yunanistan’ı su ürünleri sektöründe geride bıraktıklarını belirten Kılıç Deniz Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, “2000’li yıllardan itibaren kültür balıkçılığında Türkiye’nin önemli büyüme kaydetti. Türkiye, son yıllarda yatırımlarını artırarak Avrupa’nın en büyüğü olan Norveç’in ardından ikinci sıraya yerleşti. Sektör olarak hedefimiz 2023 yılına kadar 1.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek. Şu anda 800 milyon dolara ulaştık. 1.5 milyar doları da geçeceğiz gibi görünüyor” dedi.

“Ülke ekonomisi için elimizden geleni yapacağız”

Dünyanın her köşesine ihracat yapmak istediklerini belirten Bozan, elde ettikleri ihracat rakamı ile sektörde lider olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Bozan, “Su ürünleri sektöründe dünyada lider konuma gelmek için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ülke ekonomisini besleyen en önemli yollardan biri ihracat. Biz ülkemize döviz kazandırmak amacıyla her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Türk ekonomisinin istihdamına, ihracatına ve büyümesine verdiğimiz katkıyı daha da artıracağız.” dedi.

2018 yılında yıllık 20 bin tonluk üretim kapasiteli Mersin tesisini faaliyete geçirerek Ortadoğu’daki lider konumunu sürdürmeyi hedefleyen Kılıç Deniz, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektöründe yedi yıldır devam eden ihracat şampiyonluğunu önümüzdeki yıl da korumayı hedefliyor.