-Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı'na Prof. Saatçi atandı ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan atama kararlarına göre, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı'na, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi atandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaşar Dostbil, bakanlık müşavirliğine getirildi. Bu göreve, Ahmet Özyanık'ın ataması yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığı görevine de Dr. Mustafa Yıldırım atandı. -Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki atamalar- Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki atama kararlarına göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına, Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Abdullah Kocapınar getirildi. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Karaman, Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan müfettişliğe de Hasan Hüseyin Kınıklıoğlu atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına da Mustafa Haki Coşkun'un atanması yapıldı. -Ekonomi- Ekonomiyle ilgili kurumlardaki atama kararlarına göre de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişliklere, müfettişler Veysel Pekuz, Kerim Toklu, Metin Kalafatoğlu, Enver Ünal, Göksel Gündaş ve Fatih Zabun atandı. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Bakanlık Müşaviri Murat Alıcı ve Denetim Hizmetleri Başkanlığına, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mustafa Koca'nın getirilmesi uygun görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcılığına, bakanlık müşaviri Ömer Koca atandı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliklerine, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Ayhan Tüfekci, Hayriye Ağzıbüyük, Zahide Demir, Ahmet Ünal, Levent Özkardeş, Göksel Güleç ve Burhan Deniz Genç getirildi. Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine de müfettiş yardımcıları Emrah Uzun, Mehmet Akif Memiş, Mehmet Şeşen, Halil İbrahim Polat, Ahmet Alkan, Sinan Dağlı, Duran Turançiftçi, Mahmut Eren Ünal, Ayhan Öztürk, Oğuzhan Şatıroğlu, Oğuzhan Ağıralioğlu ve Sedat Sadettin Gündüz atandı. -Spor- Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, Spor Genel Müdürlüğü Müfettişi Hüseyin Akalın getirildi. Bakanlık Müşavirliğine de Ahmet Soğuktaş, Bekir Alper Büyükarslan ve Oğuzhan Atilla İlhan'ın atamaları yapıldı.