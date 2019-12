Türkiye şu an risk taşımıyor

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, domuz gribi konusunda Türkiye'de şu anda bir risk olmadığını kaydetti.



Mirmahmutoğulları, katıldığı bir törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



''Domuz gribi konusunda bir çalışmanız var mı?'' sorusu üzerine Mirmahmutoğulları, bu konuda Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak bir araya geldiklerini ve görüşmeler yaptıklarını söyledi.



''(Domuz gribi) O şu anda Türkiye'de bir risk taşımıyor'' diyen Mirmahmutoğulları, bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi açısından Sağlık Bakanlığı'nın etkin bir oynadığını, kendilerine düşen tedbirleri almak için sürekli temas halinde olduklarını belirtti.



''Alınan somut önlem var mı?'' sorusuna ise Mirmahmutoğulları, ''Bununla ilgili dünyanın hiçbir tarafında somut bir önlem diye bir olay yoktur. Bu tür işletmeler çok iyi kontrol altına alınmalı. Domuzdan insana, insandan insana geçtiği için bu konuda seyahat çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü 'bu dünyanın her tarafında görülebilir' diyor. Onun için çok temiz olacağız, ellerimizi çok temiz yıkayacağız. Hastalığın çıktığı ülkelerle ilişkilerimizde, seyahatlerimizde daha dikkatli olacağız'' yanıtını verdi.



'D. bilmem ne eti gibi etleri asla kullanmayın'



Ürün içeriğini belirten etiketlere ilişkin bir soru üzerine Mirmahmutoğulları, mevcut yasaya göre etiketlemenin çok önemli olduğunu, etikette ürünün içinde ne olduğunun belirtilmesi gerektiğini söyledi.



Mirmahmutoğulları, ''Vatandaşlarımız herhangi bir şekilde şüphelendiklerinde Alo Gıda Hattı 174'e anında bildirmeli. Öyle 'D. bilmem ne eti gibi etleri asla kullanmamaları lazım'' dedi.



''Bunlar domuz eti anlamına mı geliyor?'' sorusunu ise Mirmahmutoğulları, ''Hayır. Ama bundan böyle 'd. eti'' yazılamayacak . Domuz eti ise domuz eti, dana eti ise dana eti olduğu yazılacak. Bu tüketiciyi tereddüte düşürüyor'' diye yanıtladı.



''Yasal statüsü olan domuz çiftlikleri var mı?'' sorusu üzerine, Türkiye'de AB sürecinde, gerekli şartları taşıdığı takdirde domuz çiftlikleri kurulabileceğini kaydeden Mirmahmutoğulları, şunları söyledi:



''Bir belediye ile yetki var, bir de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgili var. Ruhsat almış her işletme Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın kontrolünde ve sorumluluğundadır. Ruhsat alabilmek için mevzuata uygun olmalı. Bu işletmeler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan ruhsatlı işletmeler değil ama Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan ruhsatlı işletmeler değil diye bunun kontrolünü bırakamayız.



Türkiye'de 3 tane, Antalya, İzmir ve Kırklareli'nde işletme var. Antalya'da kesimhanesi var. Birdenbire pazara gönderemiyorsunuz tedrici olarak kesip, ondan sonra gönderiyorsunuz. İzmir'e de geçici olarak yetki verildi. Antalya'ya gitmesin diye, işletmelerindeki domuzlar bitinceye kadar kesmek amacıyla. Şu anda hepsi il müdürlüklerimizin kontrolü altında.''



'Hiçbir sıkıntı gözükmüyor'



Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den giden her türlü canlı hayvan ve gıda ürünleriyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, mahalli idarelerle ciddi işbirliği içinde olduklarını anlatan Mirmahmutoğulları, ''Bundan birkaç hafta önce, 'hangi tedbirleri almak lazım' diye ilgilerle bir araya geldik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren boyutu var, bakanlığın dışındaki kurumları ilgilendiren boyutu var. Bu ortak çalışmayı gerektiren bir durum. Şu anda Türkiye'deki genel durum bu, hiçbir sıkıntı da gözükmüyor'' diye konuştu.