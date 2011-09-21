-Türkiye spor organizasyonlarının da "cenneti" ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Birçok ülke, spor alanında uluslararası organizasyonları almak için yoğun kulis çalışması yaparken, Türkiye, turizm alanında dünyada oluşturduğu ''cennet'' kavramını, spora da oturtmaya çalışıyor. Uluslararası arenada elde edilen başarıların yanı sıra ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla da adından söz ettiren Türkiye, geçen sene 4 önemli şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Türkiye, parasal konularda anlaşmazlıklar yaşanması nedeniyle bu yılın takviminden çıkarılan Formula 1'i geçen yıl düzenlerken, 4 ilde organize ettiği Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki başarısıyla da başta FIBA olmak üzere tüm dünyanın takdirini topladı. Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ABD ile finalde karşılaşan ve gümüş madalya kazanarak tarihinin en büyük başarısına imza atan Türkiye, organizasyonda gösterdiği titizlikle de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Türkiye, bunun yanı sıra 2010 yılında Dünya Büyükler Halter Şampiyonası (Antalya) ile Kulüpler Dünya Karate Şampiyonası'nı da düzenlerken, toplamda ise çeşitli spor branşlarında 19 uluslararası organizasyona imza attı. -2011'de de dünyanın gözü Türkiye'deydi- Sporda son yılların adeta ''organizasyonlar ülkesi'' konumuna gelen Türkiye, giderek artan uluslararası faaliyet sayısıyla bu seneyi de dolu dolu geçiriyor. Bu yıl, başta Erzurum'da Üniversiteler Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan Türkiye, dünyanın sayılı organizasyonları arasında kendine yer bulan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu da başarıyla gerçekleştirdi. Trabzon'da yapılan Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali ile yılın bir diğer önemli organizasyonunu düzenleyen Türkiye, altın madalya kazandığı Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası (Ankara) ve Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'na (İstanbul) da ev sahipliği yaptı. Ayrıca Türkiye, bu sene içinde Dünya Wushu Şampiyonası (Ankara), Okçuluk Dünya Kupası Finalleri (İstanbul) ve WTA Sezon Sonu Tenis Turnuvası'nın da (İstanbul) organizasyonunu gerçekleştirecek. -Türkiye, 2020 Olimpiyatlarına da aday- Türkiye, bugüne kadar hemen hemen her branşta düzenlediği organizasyonlardaki başarısıyla diğer şampiyonalara da aday olmayı sürdürüyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na (İstanbul) adaylık, ülke çapında büyük bir heyecana yol açarken, Türkiye, 2012 yılında ise Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (İstanbul), Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası (İstanbul), Bisiklet Yol Dünya Şampiyonası ile Okçuluk Dünya Kupası 2. Ayağını (Antalya) organize edecek. Türkiye ayrıca, 2013 yılında Akdeniz Oyunları (Mersin) ve 2014 yılında da Bayanlar Dünya Basketbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak. -2012 Avrupa spor başkenti İstanbul- Türkiye, tüm bu organizasyonların yanı sıra İstanbul adına, 2012'de Avrupa Spor Başkenti unvanını da alacak. 2012 yılı boyunca spor başkentliği nedeniyle İstanbul'da birçok uluslararası spor organizasyonu düzenlenecek.