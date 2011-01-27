-TÜRKİYE, SPAM SAYISINDA 7'NCİLİĞE GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, "Türkiye'nin istenmeyen e-posta (spam) sayıları milyarlardan milyonlara düştü. İstenmeyen e-postalara kaynaklık eden ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sıradayken 2009 yılında 7. sıraya geriledi" dedi. Üç gündür devam eden Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı'nın resmi açılış töreni TOBB ETÜ'de gerçekleştirildi. Törene, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, TÜBİTAK Başkanı Nükhet Yetiş ile tatbikata katılan 41 kurumdan temsilciler ve diğer davetliler katıldı. Bakan Yıldırım, 3 gündür devam eden tatbikatın, askeri, yangın söndürme veya kurtarma tatbikatlarından farklı bir yanı olduğunu belirtti. "Sağda solda parlak kıyafetlerle telaşlı telaşlı koşturan ekipleri maalesef göremeyeceksiniz" diyen Yıldırım, şunları kaydetti: "Bu tatbikatın klasik tatbikatlardan farkı niteliğidir. Üç gündür kamu kurum ve kuruluşlarının sistemlerine gerçeğini aratmayacak yoğunlukta saldırılar yapılıyor. Nerede açık var, nerelerin takviyeye ihtiyacı var, planlı ve örgütlü siber saldırı olsa nasıl koordine olunur, nasıl müdahale edilir, bu tatbikatla ortaya çıkmış oluyor." Yıldırım, BTK, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) ve tatbikata katkıda bulunan kurum ve kişilere teşekkür etti. -"e-DEVLET KAPISI'NDA 200'DEN ÇOK HİZMET VAR"- Bakan Yıldırım, bugün itibarıyla 2008 yılında hayata geçen e-Devlet Kapısı'ndan 200'ün üzerinde hizmetten 2,5 milyonun üzerinde vatandaşın kamuya ilişkin işlemlerini yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "e-Ulaştırma, e-İçişleri, UYAP, TAKBİS, Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi ve benzeri pek çok başarılı projemiz tamamlandı ve hayata geçti" diye konuştu. "e-Devlet Kapısı öyle açılıp kapanan kapılardan değil" diyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ne kadar tatbikat sanal ortamda yapılsa da fiziki etkisi itibariyle Türkiye'nin en büyük tatbikatını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, devletimizin hizmete özel ve gizli bilgileri elektronik ortamda işlenmeye ve taşınmaya başladığından itibaren bilgi güvenliği konusuna özel bir önem veriyoruz." Bu tatbikatla yapılan tüm çalışmaların değerlendirmeleri ile koordinasyon ve müdahale alanındaki birikimin deneneceğini kaydeden Yıldırım, 41 kurumun aktif katılımıyla gerçekleştirilen bu tatbikatla kurumların farklı ve güncel tiplerdeki saldırılara karşı durumlarının tespitinin yapıldığını dile getirdi. -"EN KÖTÜCÜL YAZILIM BARINDIRAN 9. ÜLKEYİZ"- Yıldırım, siber güvenliğin geniş bir alanı olduğunu ve evlerdeki bilgisayarların, işletmelerin iş ve işlemlerinin ve devlet sistemlerinin güvenliğine pek çok konuyu içerdiğini vurguladı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının çalışmaları ve internet servis sağlayıcıları işbirliğinde yapılan çalışmalar sayesinde istenmeyen e-posta (SPAM) konusunda iyileşme yaşandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Dünyada en çok e-posta gönderen ülke olmaktan çok daha iyi bir konuma geldik. Türkiye'nin spam sayıları milyarlardan milyonlara düştü. İstenmeyen e-postalara kaynaklık eden ülkeler sıralamasında Türkiye, birinci sıradayken 2009 yılında 7. sıraya geriledi. İlk sırada ABD yer aldı. Web'de en çok kötücül yazılım barındıran 10 ülke arasında Türkiye 9. sırada yer aldı." Bugün bir tuşla ve otomatik yazılımlarla pek çok bilgiyi edinmenin kolaylaştığını, öte yandan farkında olunmayan basit bir açığın, bir zafiyet anında milyonlarca belgenin, bilginin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine sebep olabildiğini vurgulayan Yıldırım, bu durumun benzer örneklerinin son 10 yıl içerisinde görüldüğünü ve bundan sonra da görülebileceğini söyledi. Yıldırım, "Biliyoruz ki hiçbir bilişim sistemini yüzde yüz güvenli yapmak mümkün değildir. İnsan yapısı olan her sistem hataya açıktır. Ama temel amacımız bu sistemlerde mümkün olduğunca iyi güvenlik sistemleri kurmak, bunları sürekli denetlemek ve iyileştirmektir. İnternet çağında, 1 artı 1'in artık 2 olmadığını, 2'den fazla ettiğini biliyoruz. Bilgi bu devirde paylaşıldıkça çoğalıyor" diye konuştu. -"DEVLETİN 1. DERECEDEN İLGİLENMESİ GEREKEN MESELE"- Bakan Yıldırım, acil bir durumda Türkiye'ye altyapılarına yapılacak bir saldırıda koordinasyonun önemini vurgulayarak, bir kuruma yapılacak saldırının aslında kapsamlı ve geniş bir saldırının bir parçası olabileceğine işaret etti. Yıldırım, şöyle devam etti: "Bu tatbikat ve sonrasında yürütülecek çalışmalarla ortak akıl, ortak hareketle hattı müdafaa yerine sathı müdafaa yapabileceğiz. Kurumlarımızın e-devlet projeleri ve uygulamalarının siber güvenlik yönlerine dair yapılacak bu tatbikatta kaybeden olmayacak. Kazanan yalnızca ülkemiz olacak. Tatbikat başarıyla geçti, güvendeyiz gibi bir rehavete kapılmak yok. Çünkü bilişim teknolojileri geliştikçe güvenliğini tehdit eden unsurlar da kendisini geliştiriyor. Bu tatbikatlar olacak ama asıl olan sürekli teyakkuz halinde bir sitemi geliştirmek. Siber güvenliğin sadece güvenlik sistemlerini değil, bütün ülke ve toplum hayatını ilgilendiren bir konu olduğunu biliyoruz. Siber güvenlik meselesini devletin birinci dereceden ilgilenmesi gereken bir mesele olarak görüyoruz." Yıldırım, törenin ardından basın mensuplarının "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'ın törende konuşmasının beklendiğini ancak konuşmadığını" belirterek, bu konuya ilişkin görüşlerini sorması üzerine "Maksat hasıl oldu" dedi.